Roger Padrós: "Fem música des d’un lloc natural i molt real, de tu a tu"

Roger Padrós mai ha actuat en obert a Sabadell. Sembla mentida, perquè hi viu des de fa anys, té una llarga trajectòria i ja ha omplert el Teatre Principal. Però aquesta Festa Major serà la primera vegada, si no es compta l’entrevista pública amb una petita actuació a la passada Diada de Sant Jordi del Diari. La cita és divendres a la plaça de Sant Roc, a les 22.30h. Hi actuarà acompanyat de tres músics per presentar l’àlbum L’art de coincidir i algunes de les cançons més emblemàtiques del seu projecte, com Amb tu, El temps i T’hi voldries quedar.
“Desitjo que sigui un concert en què, sobretot, la gent s’emocioni i connecti amb el que fem. Per això hem volgut prioritzar molt la música i el missatge”, explica Roger Padrós.
Com a tots els concerts de Festa Major, hi assistiran fans i espectadors que no coneixen l’artista, però que tenen ganes de sortir al carrer i viure la música: “Fem música des d’un lloc molt natural i molt real, de tu a tu, per això a la gent que ens descobreix li arriba molt i li agrada. Crec que aquest és el millor valor que tinc com a artista”, expressa. “Aquells que vinguin a la plaça amb ganes d’escoltar, crec que s’emportaran un bon regal”.
El concert formarà part d’una nova gira per presentar totes les cançons de L’art de coincidir, un àlbum inèdit que encara no ha sortit. Pujaran a l’escenari de Sabadell els cantants col·laboradors, que encara són una incògnita. Després dels primers concerts ha notat “una rebuda amb molt afecte”.
Faltarà esperar la indústria: “Estem treballant-hi de valent. Esperem que els factors aliens del mercat estiguin encarats amb la nostra idea”. Abans, però, serà “a casa, el millor lloc on presentar el disc, trobar el caliu de la gent i apropar-se a públic que no et coneix”.
‘L’art de coincidir’
La plaça del Diari –Ricard Simó Bach– ja va descobrir cançons inèdites de l’àlbum que Padrós presentarà a la plaça de Sant Roc. Una de les cançons va ser Això de viure, que reflexiona sobre la necessitat d’aturar-se enmig del ritme accelerat del dia a dia. És un dels missatges que insta a reflexionar sobre el rumb de la societat, on “viu instal·lada la cerca de l’èxit individualista”, explicava. El disc és un clam a compartir moments, pauses i camins amb la gent que estimem. “En la pausa es troba el secret de viure, compartir és el que ens fa humans”, va explicar abans d’interpretar-la.
També va cantar De tu i de mi, una de les seves cançons més conegudes, centrada en la importància de tenir algú al costat que ens sostingui, “una llumeta”, en paraules del mateix artista. I T’hi voldries quedar, una peça que parla del sentiment de pertinença i de trobar un lloc on sentir-se estimat, que va voler dedicar especialment a la ciutat.