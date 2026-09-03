Tot el que has de saber de la fira: menys atraccions per les obres del pàrquing de l'Eix Macià

Adrenalina, emocions i petits i grans compartint un dels espais de més afluència durant la Festa Major. La fira d’atraccions de Sabadell escalfa motors a les portes de la seva obertura. Enguany, però, amb menys atraccions per les obres al pàrquing de l’Eix Macià, que encaren la recta final, però han condicionat el muntatge i organització. Les que se situaven en aquella zona no hi seran en aquest 2026. “No podem fer res més. El que queda fora és la pista de cotxes de xocs, la Nube i l’Skylab” (la nòria), explica l’Estel Hidalgo, encarregada de l’organització en una de les activitats que més triomfen durant la festivitat.
Segons apunta la responsable, s’ha intentat buscar una alternativa per reubicar les atraccions i, tot i la bona voluntat de les parts implicades, no ha estat possible per qüestions logístiques i d’espai disponible. “Ho hem intentat de la mà de l’Ajuntament, però l’espai és el que és”. Pel que fa a la resta d’opcions, la fira manté la seva essència amb varietat per a totes les edats i també oferta gastronòmica: xurreria, llaminadures o els habituals quioscos d’entrepans, patates fregides i esnacs.
Però, què és el que té més èxit entre el públic sabadellenc? “Les atraccions que normalment triomfen més són les que van dirigides al públic més adult: el ‘Saltamontes’ o el pèndul, per exemple, acostumen a tenir molt èxit. Els petits també tenen el seu espai i les casetes tenen un públic més concret, però ampli igualment”, informa Hidalgo, que continua el llinatge familiar dels seus avis i pares, amb una història que continuarà ben viva de la mà dels seus fills, que també col·laboren en els últims temps. De fet, la seva família gestiona totes les fires d’atraccions a les festes dels barris de la ciutat.
En el cas de la de Festa Major, la conformen una vuitantena de famílies, amb les seves respectives casetes i atraccions. Un dels que participa amb la seva caseta de tir és l’Antonio Blanch, que aquest dimecres es trobava acabant de planificar i muntar el seu espai per tenir-lo llest per a l’obertura. És un habitual a la ciutat tot i que no acostuma a moure’s pel Vallès. “El públic respon molt bé, esperem sobretot que la meteorologia acompanyi, que és el que sempre pot complicar les coses”. L’encarregat assegura que la ciutat és un dels escenaris que millor funciona a la zona. “A Sabadell sempre hi ha molt bona gent, aquesta fira m’agrada molt, a més, la situen al costat dels concerts i això ajuda a l’afluència de públic”.
Quins horaris?
Pel que fa als horaris, la fira obre aquest dijous a les 17 h de la tarda i fins a les 23 h, a la nit, en el ja habitual dia de l’oferta 2x1, que acostuma a atraure una bona quantitat de grups d’adolescents i serveix per a inaugurar les festes. La resta de dies, la fira obrirà dues hores al migdia i per la tarda, allargant l’activitat fins a les dues o les tres de la matinada, a excepció de dilluns, que finalitzarà més d’hora en l’últim dia de Festa. “Depèn de la demanda, però les tres és l’hora màxima de tancament que tenim”, remarca l’Estel.
A banda, cal remarcar qui hi ha una alternativa perquè les persones amb sensibilitat sensorial puguin gaudir també de l’activitat amb tancament de llums i el so, dijous de 17 a 19 h, i diumenge i dilluns de 12 a 14 h i de 17 a 18 h.