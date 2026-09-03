L’Animalada Petita fa esverar el corral i escampa olor de Festa Major

L’Animalada Petita ha tornat a omplir aquest dijous a la tarda els carrers del Centre de música, color i ambient festiu. Centenars de famílies no s'han volgut perdre la cercavila, que ha recorregut diversos carrers i places de la ciutat, amb sortida i arribada a la plaça del Gas, on ha culminat el recorregut.
De la mà de figures ja tan emblemàtiques com el llop, la guineu, la cadernera, el porc senglar, la cabra, el Sol o la Lluna la cercavila s’ha convertit en una de les cites familiars més atractives de la festa grossa. A més, és una jornada especialment Il·lusionadora, expliquen les famílies, ja que és la primera activitat de la Festa Major Alternativa de Sabadell; i el millor moment per començar a lluir el mocador i cridar: "Ja és Festa Major!". El seguici ha passat per la plaça del Gas, el carrer de Sant Feliu, el carrer de Sant Quirze, el carrer de Gràcia, la plaça del Pipí, el carrer de l’Escola Industrial, el Mercat, el carrer d’en Font i el carrer de Marquilles, abans de tornar al punt d’inici.
Un cop finalitzat el recorregut, la plaça del Gas es tenyeix de Sopar de Carmanyola per agafar forces per l'Animalada Gran, la part més gamberra de la festa.
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