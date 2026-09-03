Defunció de Mn. Jordi Sotorra Garriga

El dia 1 de setembre de 2026 ha mort a Sabadell Mn. Jordi Sotorra Garriga, prevere de l’Església de Terrassa, a l’edat de 97 anys.
Mn. Sotorra va néixer a Sabadell el dia 4 de juny de 1929. Després d’estudiar a l’Escola Pia de Sabadell, realitzà els estudis de Filosofia i Teologia al Seminari de Barcelona entre els anys 1953 i 1958. Un cop rebuts els ordes menors en els últims anys 50, fou ordenat prevere el dia 18 de setembre de 1960 a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona.
Des de la seva ordenació, l’any 1960, es va dedicar a la formació dels futurs preveres des del Seminari Menor. Va ser, successivament, professor i formador, director espiritual, coordinador dels estudis de BUP i vicerector del Seminari Menor de La Conreria (Tiana). Compaginant aquesta tasca, també va servir la comunitat religiosa de Carmelites Descalces de Tiana com a capellà del monestir l’any 1988.
Va col·laborar pastoralment a Sabadell com a administrador de la parròquia de la Mare de Déu de Gràcia, adscrit a Sant Fèlix, capellà custodi del Santuari de la Mare de Déu de la Salut i administrador, i posteriorment rector, de la parròquia del Santíssim Salvador.
Des del 2002 era delegat episcopal de la pastoral de santuaris, peregrinacions i turisme a l’Arquebisbat de Barcelona, i posteriorment a Terrassa. Amb la creació de la diòcesi de Terrassa, al juny de 2004, va quedar-hi incardinat.
Finalment, l’any 2012, va passar a ser el capellà de les Germanetes del Ancians Desemparats de Sabadell i a residir, ja jubilat dels seus oficis pastorals, a la Residència Sardà i Salvany de Sabadell que aquests religioses regenten. Ha estat el capellà d’aquesta residència fins poc abans de la seva mort, quan la salut li ho ha impedit. Mn. Sotorra ha donat el seu cos a la ciència.
Encomanem a la misericòrdia de Déu aquell qui el serví en el ministeri presbiteral. Descansi en pau.
Mn. Fidel Catalán
Vicari General i Moderador de Cúria del Bisbat de Terrassa