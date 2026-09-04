FOTOS | L'olla ja bull: l'Animalada Gran encén la disbauxa a Sabadell

Centenars de persones han tornat a omplir els carrers del Centre aquest dijous a la nit per donar la benvinguda a la Festa Major Alternativa de Sabadell de la mà de l’Animalada Gran. La proposta, impulsada per diverses entitats de cultura popular de la ciutat, ha obert la porta a la cara més alternativa, reivindicativa i esbojarrada de la festa grossa.
La nit ha començat amb el tradicional Pregó Alternatiu, a la plaça del Gas, que un any més ha combinat l’humor, la música i la crítica política. Els protagonistes han ofert diverses versions de cançons adaptades al seu particular estil, amb lletres carregades de sàtira i referències a l’actualitat de la ciutat. La gestió municipal ha estat un dels principals blancs de les crítiques durant el pregó alternatius. Sense perdre el to festiu i irreverent que caracteritza la proposta, els organitzadors han aprofitat l’escenari per reclamar més suport de l’Ajuntament a les entitats culturals de Sabadell, reivindicant el paper que tenen en la vida social i cultural de la ciutat.
Després del pregó, ha començat l’Animalada Gran, amb una cercavila que ha tornat a omplir de música, foc i bestiari els carrers del Centre. La comitiva ha sortit de la plaça del Gas i ha recorregut els carrers de Joan Maragall, Sant Quirze, Gràcia, la Rosa i l’Església. Un dels primers moments destacats de la cercavila ha estat el lluïment de la Cabra –ja mítica en aquesta nit–. La festa ha continuat després fins a la plaça del Pedregar i ha seguit pels carrers de la Borriana i Marià Fortuny, la plaça de l’Àngel i el carrer de les Valls. La plaça del Mercat ha estat un altre dels punts culminants de la nit, amb una ballada conjunta de totes les colles i molta pólvora.
Fotos de David Chao