Esgotats els mocadors de la Festa Major a tots els punts de recollida de la ciutat

Els punts de recollida de mocadors de la Festa Major de Sabadell han acollit milers de visitants des d'aquest dimecres passat al matí, quan van obrir els diversos centres municipals que oferien els mocadors de la Festa Major. En menys de 48 hores, 20.000 exemplars han estat repartits als centres cívics amb Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i a l'Oficina de Turisme. Segons treballadors d'aquest darrer organisme, situat a la Casa Duran, dimecres en van repartir una mica més de la meitat i aquest dijous, la resta d'existències. En total, 12.000 mocadors. "A les 18:50 h de dijous vam donar l'últim", exposen.
Els 8.000 restants s'han repartit per tots els punts situats als 11 barris que oferien el servei i es van acabar a primera hora del matí d'aquest dijous o, en alguns punts, el mateix dia de l'obertura. "Tot i que l'any passat s'acabessin a les 12 h, no n'hem fet més perquè seria un pou sense fons. Mai n'hi hauria prou, quan és gratuït", expliquen treballadors de l'Oficina de Turisme. Per aquest motiu, tot i l'èxit que van tenir, s'han confeccionat el mateix nombre de mocadors que l'any passat. La lectura positiva, però, és que sembla que molts ciutadans han respectat la màxima de reaprofitar el mocador d'edicions anteriors per tal que tothom en tingui. "Com que no canvien, té sentit fer servir el de l'any passat o l'altre", apunten.
De totes maneres, molts sabadellencs han après la lliçó de l'any passat i han sigut dels primers a recollir-lo. "L'any passat em vaig quedar amb un pam de nas i aquest any ho he fet millor", confessava una veïna del Centre. Així i tot, encara que els exemplars s'han repartit molt de pressa, els centres que en repartien han tardat unes quantes hores més que la Festa Major passada a exhaurir totes les existències. "Els mocadors han volat, però encara queden molts programes i polseres per a infants a repartir", apuntaven des de l'organització de la Casa Duran, dijous al matí. Sembla, doncs, que la ciutat ja està a punt per donar el tret de sortida amb els seus habitants ben equipats.