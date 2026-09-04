L’Estruch es reivindica durant la Festa Major: "Hi esperem molta gent!"

Ca l’Estruch tornarà a ser un dels espais de la Festa Major de Sabadell amb una programació més variada de tota la programació, “pensada per a tots els públics”, tal com explica Mireia Llunell, directora de l’Estruch. Al llarg de tres dies, l’equipament concentrarà propostes molt diferents entre si, amb la música com un dels grans eixos, però també amb espai per al circ, el teatre, els espectacles familiars i les arts escèniques com a protagonistes de la trobada.
“Esperem una molt bona afluència durant aquests dies, en la mateixa línia dels anys anteriors. Sempre hi ha hagut una resposta molt positiva del públic”, diu Llunell. A part, confia que el cartell regnat per sabadellencs que ofereixen des d’aquest espai sigui un atractiu per atraure més gent. “L’Estruch s’ha consolidat com un espai amb propostes per a públic familiar, jove i adult i, alhora, com un escenari on descobrir grups i artistes. El balanç és molt positiu”, explica la directora.
Què pots veure-hi?
La programació arrencarà aquesta nit amb música en directe. Alosa pujarà a l’escenari de Ca l’Estruch, a les 22 h i, posteriorment, Arnald B2B, Vilalta i Uriz, en una proposta vinculada a la música electrònica, faran vibrar el jovent amb una sessió que s'allargarà fins a les 3 h de la matinada. D’aquesta manera, la nit combinarà la música d’autor i de format concert amb una sessió de discjòqueis de quilòmetre zero.
Aquest dissabte serà probablement la jornada més heterogènia. Al matí, Ca l’Estruch proposa dues sessions de l’assaig obert de l’obra ‘D02 LLOPS’, d’Engruna Teatre, a les 11 h i a les 12:30 h. A la tarda, el programa gira cap al circ amb ‘PÍFIA’, de la companyia Totapedra, entre les 18 i les 19 h, una proposta que combina clown i trapezi Washington. La programació familiar continuarà a les 19 h amb El Pony Menut, un espectacle musical pensat per a tots els públics. A la nit, de nou, la música tornarà a prendre protagonisme: a les 22 h, Ven’nus oferirà un concert i a les 23.30 h DJ Lucien prendrà el relleu al so de la música electrònica.
De cara a demà, 6 de setembre, es mantindrà aquesta aposta per la barreja de disciplines i públics. Al migdia, de 12 a 13 h, serà el torn d’‘Adéu, Peter Pan’, de Festuc Teatre, una proposta de teatre infantil, i a la tarda, la música clàssica entrarà en escena amb el Concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), de 18 a 19 h. Durant l’espectacle, a part, s’hi afegirà també la proposta infantil Els Atrapasomnis, amb sessions a les 18.30 i les 19 h. La jornada musical continuarà a les 20 h amb ‘Heroïnes del cinema’, un concert de l’OSV que posarà el punt final a la tarda de programació. I, ja a la nit, l’Electrònic Night Session, a les 23 h, tancarà la programació de l’Estruch.
LA PROGRAMACIÓ, PER HORES
DISSABTE 5 DE SETEMBRE
11 h i 12:30 h — Assaig obert de l’obra “D02 LLOPS” - Engruna Teatre
De 18 h a 19 h — PÍFIA - (Circ, clown i trapezi Washington)
De 19 h a 20 h — El Pony Menut - Espectacle musical familiar
22 h — Ven’nus - Concert
23:30 h — DJ Lucien
DIUMENGE 6 DE SETEMBRE
De 12 h a 13 h - Adéu, Peter Pan - Teatre infantil
De 18 h a 19 h — Concert Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
18:30 h i 19 h — Els Atrapasonsmis - Concert infantil
20 h — Heroïnes del cinema, concert de l’OSV
23 h — Electrònic Night Session - Discjòquei