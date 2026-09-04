Dispositiu especial de seguretat per a la Festa Major de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell activarà un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la Festa Major. Durant els dies de celebració es reforçarà la presència policial als carrers i, especialment, als espais que es preveu que concentrin un major nombre de persones. Els agents perseguiran, d’uniforme i de paisà, tant possibles fets penals com accions incíviques.
El dispositiu comptarà amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. Els diferents cossos treballaran conjuntament tant en les tasques preventives com en els controls de seguretat previstos. Es faran controls a les principals estacions de tren i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), així com als accessos a Sabadell, dins del dispositiu coordinat entre els diferents cossos policials.
La vigilància també es reforçarà especialment a les zones d’oci, als espais de concerts i als punts on se celebrin els actes més multitudinaris, amb un ull posat especialment a l’escenari central de l’Eix Macià. El consistori informa que hi haurà patrullatge a peu per afavorir la proximitat i l’atenció directa a la ciutadania.
El conjunt del dispositiu es coordinarà des del Centre de Comandament Avançat, ubicat a l’Eix Macià. Des d’aquest punt es farà el seguiment en directe de les imatges captades pel centenar de càmeres de seguretat instal·lades en diferents punts de la ciutat, fet que permetrà tenir una visió global de la situació i actuar amb rapidesa davant qualsevol incidència.
Aquest seguiment es complementarà amb l’ús del dron de la Policia Municipal, que sobrevolarà zones estratègiques i permetrà reforçar la vigilància en espais de gran afluència o en aquells on sigui necessari disposar d’una visió panoràmica de l’espai central dels concerts.
Punt ciutadà a la zona de concerts
A l’espai de concerts s’instal·larà també una oficina policial d’atenció a la ciutadania, que estarà senyalitzada, per poder donar resposta de manera directa a qualsevol incidència o necessitat que es produeixi durant les activitats.
“La coordinació entre els diferents serveis municipals, els cossos de seguretat i els serveis d’emergències permetrà fer un seguiment permanent de la Festa Major i adaptar el dispositiu a les necessitats de cada moment, amb l’objectiu de garantir el bon desenvolupament de les activitats i una festa segura per a tothom”, asseguren des del consistori.