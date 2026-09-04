Més participació que mai i un canvi significatiu en el recorregut: les novetats de les Curses Populars

És un dels principals atractius esportius de cada Festa Major i, cada any, aglomera més gent als carrers de la ciutat. Les Curses Populars van tancar aquest dijous el període d’inscripció amb un nou rècord de participació: en total, 5.588 persones han sol·licitat el seu dorsal per a córrer aquest diumenge, a partir de les 10 h, les proves de 5 i 10 quilòmetres, i les curses infantils, que organitza el Servei d’Esports de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’associació esportiva WeRun i també la presència en l’organització d’entitats com la Joventut Atlètica de Sabadell.
La principal novetat d’enguany, no obstant això, és el recorregut. La sortida i l’arribada tornaran a ser al carrer de Sol i Padrís, davant del pavelló municipal d’Esports, en un espai consolidat. Passaran pel passatge de Sant Oleguer fins a arribar a l’avinguda de Barberà, per entrar després a La Rambla fins al bell mig de la ciutat. Passant per la plaça Major i el passeig de Manresa, els corredors giraran pel carrer de Les Valls i el de Calderón fins a la ronda de Ponent, on faran el gir per agafar el camí de tornada. Carretera de Terrassa i de Barcelona per girar Brutau i tornar al passatge de Sant Oleguer, on ja enfilaran la línia d’arribada.
Els que participin en la cursa de cinc quilòmetres acabaran aquí el seu recorregut, mentre que els de deu tornaran a pujar l’avinguda de Barberà i, en la segona volta, quan passin la ronda de Ponent hauran de girar cap a la carretera de Terrassa just abans de l’avinguda de Rafael Casanova. Un recorregut força similar al dels últims temps amb una modificació evident, en el sentit de la marxa, que normalment passava pel Centre de baixada i ara ho farà de pujada, en el primer tram de la prova.
Els més de 5.500 inscrits suposen un increment de 714 persones respecte a l’anterior edició. Recordem que la inscripció, que s’ha de fer prèviament, és totalment gratuïta. Segons dades facilitades pel servei d’esports de l’Ajuntament, un 62,2% dels inscrits són de Sabadell, i un 37% són dones. Per curses, les dades queden repartides de la següent manera: 3.226 persones participaran en la prova de 5 km, 1.731 a la de 10 km i la resta, 631, són infants que correran les curses infantils, a partir de les 11:40 h amb diverses proves per edats, amb infants nascuts entre el 2014 i el 2020.