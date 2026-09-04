Nil Moliner porta la seva 'religió' a Sabadell: "És una ciutat on he viscut coses meravelloses"

Per a aquells que han vist actuar Nil Moliner en directe, hi ha una paraula que el defineix quan agafa el micro: passió. L'artista és un dels grans plats forts de la programació de la Festa Major de Sabadell i promet intensitat, energia i entrega en el concert d'aquest dissabte a la nit. Després de la visita d'Abraham Mateo o Juan Magán en les últimes edicions, el cantant català vol tornar a omplir l'Eix Macià exhibint la seva força escènica. Potser no faltaran grans èxits com Libertad, Meneito o Tu cuerpo en braile, un dels darrers senzills, de l'àlbum 'NEXO', presentat el maig passat. Tocarà preparar els malucs.
Segur que serà una cita especial per a Moliner, nascut a Sant Feliu de Llobregat. Entre el públic no hi faltarà l'ambient familiar que envaeix cada any l'emplaçament, amb cartells i seguidors d'arreu que faran cua des de molt abans que comenci l'espectacle –ha d'arrencar a les 22.30 hores–. Més enllà de la proximitat amb els seus orígens, ser a la Festa Major de Sabadell recorda aquell cantautor dels inicis, acostumat a protagonitzar els seus xous en festes majors i formats més petits. Ara, convertit en un dels noms més destacats del panorama musical estatal i habituat a omplir el Sant Jordi, l'esdeveniment a la ciutat haurà de despertar el seu vessant més festivaler i trapella.
Si no m'equivoco, és la primera vegada que actuaràs a Sabadell.
És la primera vegada! És una ciutat on he viscut moltes coses boniques, tinc amics i amigues a Sabadell!
Tens alguna referència d'artistes que hagin passat per l'Eix Macià en anys anteriors i t'hagin comentat l'experiència?
Vaig ser-hi fa molts anys en un concert de Txarango, i recordo una gentada aclaparadora! És una gran data, esperada amb moltes ganes!
Imagino que actuar a una Festa Major genera una atmosfera diferent, per exemple, a fer-ho en un Palau Sant Jordi.
És meravellós poder formar part de la cultura i de l’imaginari d’una festa major. És com ens hem criat la majoria dels que pujarem a l'escenari, tant músics com tècnics.
Sempre valores molt l'energia i la connexió que es crea amb el públic. Què els diries a aquells que encara no t'han descobert o que no saben si vindran a escoltar-te en directe dissabte?
[Riu] Que precisament intento crear els xous en aquest format, pensant molt en aquella gent que no em coneix. Jo també he descobert a gent en directe i és una de les millors sensacions que existeixen.
El maig passat vas publicar 'NEXO'. Un àlbum que té un toc emocional, amb lletres introspectives, però sense oblidar les cançons més festives. El concert tindrà una mica aquesta barreja?
Serà una muntanya russa d’emocions I hi ha moments per a tot. Intentem crear un ambient molt emocionant, tant pots saltar i cridar, com abraçar-te i recordar.
Et caracteritzes per mostrar un esperit alegre i vitalista, que també es reflecteix en molts dels teus temes. Amb quina sensació t'agradaria que marxés el públic?
Sempre m’agrada pensar que allò és el principi d’alguna cosa i que la gent marxa una mica més plena i feliç del que ha vingut.
Ets de Sant Feliu de Llobregat, a propet de Sabadell. No sé si dissabte hi esperes algun amic o gent coneguda al públic...
Sí! Que la gira passi prop de casa et permet rebre visites que fan molta il·lusió i això fa encara més emocionant el concert! A més, sembla una ximpleria, però poder dormir aquella nit a casa, encara ho fa més emocionant!
El santfeliuenc aterra a casa nostra com a part d'una gira frenètica que ha omplert l'agenda de concerts. L'última data en el calendari ha estat aquesta mateixa setmana a Melilla. Hores després de pujar a l'escenari, presentava la seva darrera col·laboració amb Ginestà –un altre dels noms que ha sonat i sonarà a la comarca aquest estiu–. Plegats, han publicat 'Amb qui estaràs?' (Halley Records) cantada a tres veus. La història d'aquest tema de pop melòdic i èpic se situa als carrers de Barcelona. Com ha explicat el segell, la connexió entre els artistes neix de l’admiració mútua i d’una conversa artística que feia temps que esperava concretar-se. El punt d’inflexió va arribar quan Nil Moliner va convidar Ginestà a obrir el concert amb què va tancar la seva gira al Palau Sant Jordi de Barcelona el desembre passat. Aquella trobada va reforçar "una afinitat" que poc després es va traslladar a l’estudi i a un procés de composició compartit. Caldrà veure si serà una de les cançons en el repertori de Sabadell. La ciutat ja l'espera.