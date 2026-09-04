El concurs de voltes del Rodet torna a fer vibrar la plaça de Sant Roc

El sabadellenc Eloi Segura ha tornat a impressionar la plaça de Sant Roc aquest divendres en el concurs de voltes del Rodet. Té 10 anys, però porta el Rodet com si hagués ballat amb ell tota la vida, i és que la d’aquesta Festa Major no ha sigut ni la primera ni, de ben segur, l’última vegada que es carregava un capgròs a l’espatlla. Ha guanyat el concurs de voltes després de fer-ne 68 i rebre un fort aplaudiment d’una plaça entregada a una celebració que cada any atrau més interès. Els infants que superen 1,20 metres d’alçada poden participar al concurs de voltes del Rodet, mentre que els que no hi arriben opten a rodar amb la Bobina, i aquí ha guanyat Emma Busquets, amb 27 voltes completades.
Enguany hi ha hagut 25 participants a cada concurs i tots comencen des del centre de la plaça. Segura va arrencar i no tenia aturador fins a completar les 68 voltes. “Una mica més i fa la volta a l’Ajuntament!”, exclamava l’speaker de la jornada, i és que sempre envoltat de voluntaris de l’organització, la Colla Bastonera de Sabadell, cada participant dona voltes sobre si mateix sense fre i fins que pari... o caigui –sense arribar a caure perquè l’agafarien els voluntaris–. T’has marejat? Li preguntem: “Una mica, però res!”, li treu importància. I com s’ho fa per fer-ne tantes? “No ho sé, intento anar al màxim de ràpid que puc”, analitza, i això que confessa que “no practico gaire”, però la clau de l’èxit deu ser que “m’agrada competir. Tinc ganes de tornar l’any que ve”. I, de premi, els dos guanyadors han aconseguit una samarreta del concurs de voltes del Rodet i la Bobina.
Poc després d’acabar, l’Eloi, amb samarreta verda dels Saballuts, no ha tingut gaire temps per assaborir la victòria perquè al cap de ben poc s'ha incorporat als pilars d’inici de Festa Major que han aixecat els Castellers de Sabadell a la mateixa plaça de Sant Roc.
Des de l’organització de la colla Bastonera, un dels acompanyants, Xavi Canosa Picó, ha celebrat l’assistència que any rere any té aquesta proposta, que culmina amb el Ball del Rodet. “Aquest any als deu minuts estàvem desbordats i al quart d’hora havíem tancat inscripcions”, detalla. I és que “s’ha demostrat que el divendres de Festa Major ja no és el dia de venir al vespre sinó que hi ha gent que pot venir a la tarda perquè té festa o en demana per poder ser aquí”, com és el seu cas, que havia demanat el dia lliure a la feina.
Tanmateix, Canosa celebra que cada any la celebració dels balls és més àgil, la qual cosa fa que sigui més dinàmica i s’ajusti a l’horari previst. “Ho tenim molt per mà, és molt àgil; altres anys havíem anat més lents”, apunta. I això que simultàniament els Bastoners estan a la plaça de Sant Roc i formen part del Seguici d’inci de Festa Major.