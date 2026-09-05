Una nit de Festa Major entre les barres de Barraques

Passades les onze de la nit, Barraques encara no ha arribat al seu moment d’afluència més alta, però l’espai ja ha començat a agafar ritme. La gent es reparteix entre les diferents barres, els concerts i les zones de menjar, mentre els voluntaris encadenen comandes darrere les carpes. És la nit de divendres de Festa Major i encara queda molta nit.
A la barra organitzada per les entitats del Tallaret i els Gegants de Gràcia, Andrea Robles, responsable d’un dels torns, descriu l’inici de la nit com a tranquil. "De moment, la cosa està bastant tranquil·la, però l’espai s’ha anat omplint amb els concerts i la veritat és que molt bé, sense incidents", explica.
A més de servir begudes, la barra també ofereix menjar, amb hamburgueses, gossos calents, 'tacos' i diferents complements. A aquesta hora, la cervesa continua sent la beguda més habitual. "Ara mateix és l'hora de la cervesa. A mesura que avança la nit ja van canviant als combinats", comenta Robles. Segons explica, aquest canvi acostuma a notar-se a partir de les dotze.
Darrere la barra també hi ha feina. Molta. "Tota la tarda hem estat aquí, amb la calor, muntant la barra, la carpa, les begudes i el menjar. S'han de preparar torns, la logística..."
A la barra de la PAHC (Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi), Glenda Mondaca viu enguany la Festa Major des de dins. "És el meu primer any treballant des de dins de la barra i no des de l’altre costat", explica entre riures. Per a ella, una de les claus és la relació entre les persones que hi treballen. "Hi ha molt bon humor i molta companyonia. Per a un equip, això és clau", assegura.
Quan comença a arribar més gent, però, la feina es complica. "A la cuina ens podem posar una mica nerviosos, però sempre ens en sortim", comenta Mondaca. Durant les primeres hores, entre els plats més sol·licitats hi ha la botifarra i l’hamburguesa halal, amb pa de pagès i diferents complements.
A uns metres, Guillem Garcia i Clàudia Martínez, voluntaris de la barra de La Llar del Vent, també parlen de la feina que hi ha darrere de la preparació. Una de les dificultats és que bona part del muntatge s’ha de fer el mateix dia. "Venim d’un dia d’Animalada, on ja està implicada molta gent de l’entitat, i després hem de venir aquí i muntar-ho tot durant el dia, a ple sol", expliquen.
Tot i la feina, l’ambient entre les barres és distès. Els voluntaris es mouen d’una carpa a una altra, saluden els companys i, de tant en tant, algú aprofita un moment de calma per acostar-se al DJ de la barra del costat i demanar-li alguna cançó. Algunes peticions, fins i tot, acaben triomfant.
La música ocupa bona part de l’espai. De fons sonen Les Partiperes, amb una proposta que barreja pop electrònic, tecno i disco, mentre també es prepara el concert de Kelly Isaiah, cantautor de Lleida vinculat al reggae en català. Dues propostes fetes a mida per l'espai de Barraques.
Per a Albert Martínez i Miquel Nuez, que són habituals de Barraques durant la Festa Major, l’espai ja s’ha convertit en una parada gairebé fixa. "Si vens amb la ment oberta, pots gaudir. Pots estar més tranquil o més animat, perquè hi ha moltes opcions", explica Martínez.
Nuez destaca també el paper que ha anat adquirint Barraques dins de la Festa Major. "Últimament, ha agafat molta importància com a espai alternatiu de la Festa Major i també com a espai de protesta davant de certes polítiques que es fan a la ciutat", assenyala.