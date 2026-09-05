Un detingut pel llançament d'una ampolla de vidre durant la primera nit de la Festa Major de Sabadell

La primera nit de Festa Major de Sabadell ha deixat diverses incidències, tot i que el balanç general del dispositiu especial de seguretat és de tranquil·litat i sense cap incidència greu registrada. La presència policial s’ha reforçat durant la nit, especialment en punts de pas i als principals espais vinculats a la celebració. Entre les 21 h i les 23:30 h d'aquest divendres, la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van desplegar controls a les estacions de Ferrocarrils de la Creu Alta i de Renfe Nord. Els agents hi van identificar un total de 164 persones i van detectar diverses infraccions relacionades amb el transport públic i la tinença de substàncies estupefaents.
A l’estació de Ferrocarrils de la Creu Alta, els agents van identificar 92 persones i, en el marc del control, s’han interposat 27 sancions per manca de bitllet de tren i 22 més per tinença de substàncies estupefaents. A Renfe Nord, d'altra banda, el dispositiu va permetre identificar 72 persones. En aquest cas, els agents van intervenir substàncies estupefaents a 21 persones i alcohol a una persona menor d’edat. Durant la nit, a més, hi va haver un detingut al carrer de l’Agricultura per haver llançat una ampolla de vidre, segons fonts municipals. L’actuació s’emmarca en el dispositiu especial de seguretat que s’ha desplegat coincidint amb l’inici de la Festa Major, amb l’objectiu de controlar els principals punts d’accés i moviment de persones durant les nits de celebració.
La nit també ha requerit actuacions dels serveis sanitaris. L’hospital de campanya instal·lat amb motiu de la Festa Major ha atès una quarantena de persones al llarg de la nit, segons fonts municipals. La majoria de les assistències han estat provocades per intoxicacions etíliques, una de les incidències habituals durant les nits de Festa Major. Malgrat aquestes actuacions, el dispositiu no ha hagut de fer front a cap incidència de gravetat especial i la primera nit de Festa Major ha acabat, segons el balanç policial, sense incidents greus.