La Cercavila omple Sabadell de cultura, foc i tradició

La tradicional Cercavila de Festa Major ha tornat a omplir avui els carrers de Sabadell de música, foc i cultura popular. L’acte ha començat a la plaça de la Creu Alta (a partird e les 18 h) i ha recorregut l’avinguda Onze de Setembre, la via de Massagué, el carrer de les Valls i el carrer de Gràcia, fins a arribar a la plaça de Sant Roc, on culmina la desfilada.
Al llarg del recorregut, nombroses entitats han fet sortir al carrer les seves figures, balls i elements de cultura popular. Hi han participat els Trabucaires de Gràcia, els Federins de Terrassa, el Ball de Diables de Sabadell, els Dragonets de Foc i Forca i el Drac de Sabadell, la Mulasseta de Sabadell, la Colla Bastonera, l’Esbart Sabadell Dansaire, la Cobla Nova Vallès, la Colla Sardanista Mirant al Cel, la Banda de Música i diverses colles de gegants i capgrossos, entre elles les de Covadonga, la Concòrdia, el Rodal, la Creu Alta i la Puríssima.
Per als Trabucaires de Gràcia, aquesta edició ha tingut un significat especial. José Luis Fernández, president de l’entitat, ha explicat que enguany no era "un any més", ja que la colla celebra "quaranta anys des que vam recuperar el fet trabucaire a la ciutat". Fernández també ha destacat que es tracta d’una de les colles trabucaires més antigues de Catalunya i que "és un honor poder participar en un moment tan destacat de la Festa a la nostra ciutat i fer aquests trets d’inici davant de la Cercavila".
Els trabucaires han tornat a adaptar els seus trets perquè el soroll sigui menor, especialment pensant en els més petits. "Hem pogut baixar molt el so dels trabucs i això permet que els petits de casa també s’ho passin bé", ha remarcat Fernández.
El foc ha estat un altre dels grans protagonistes de la jornada. Sílvia Simon i Delfí Vilaseca, de les Forques de Can Deu, han explicat que darrere de l’actuació hi ha hagut més de quinze dies de preparació intensa, amb assajos extraordinaris dels tabals, el drac i els Dragonets.
La colla, que avui ha reunit prop de 60 persones, ha tornat a demostrar la seva diversitat d’edats. "La majoria som famílies: els petits cremen amb els Dragonets i els grans amb el drac i les Forques", han explicat. Per a ells, aquesta convivència és també "una reivindicació de la cultura popular, que és més viva que mai".
El Ball de Diables de Sabadell també ha afrontat la jornada amb nervis i il·lusió. Martí Buisan, cap de colla, ha explicat que aquest és el primer any del nou equip al capdavant de l’entitat i que els canvis han comportat feina extra. Tot i això, la colla ha arribat a la Cercavila "amb ganes". Enguany, a més, els Diables celebren el 45è aniversari dels Versots, una tradició que Buisan considera una mostra que "el món dels Balls de Diables s’està enriquint moltíssim".
Als carrers, les famílies també han viscut la Cercavila amb entusiasme. Esteban Gómez, que hi ha assistit amb la seva família, ha explicat, mentre esperaven els primers trets dels trabucaires, que "gaudeixen especialment de mantenir aquesta tradició amb els més petits". Tots ells somrient i esperant la primera explosió que obrirà una de les tradicions més arrelades de la Festa Major.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: