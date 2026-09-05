La sardana atrau nous balladors: "De mica en mica n'anem aprenent"

"S'ha perdut una mica la vergonya o el no sé què coi tenia la sardana que, si un en veia, anava a un altre cantó", sintetitza el president de l'ACF Sabadell Sardanista, Francesc Manaut. Per Festa Major cada cosa té el seu espai, i les sardanes, aquests dies, es ballen a la plaça del Gas.
I Manaut ho diu perquè des de fa uns anys nota que revifa l'interès per aprendre a ballar sardanes. Aquest dissabte mateix, en el taller de sardanes de matí (també n'hi ha a la tarda juntament amb altres danses tradicionals, 17 h) hi han anat una trentena de persones de diferents edats. "Ha anat molt bé, amb molta gent jove que s'ha interessat per aprendre la sardana, gent que no en sabia o que volia millorar", explica el president de la colla organitzadora. De la música se n'encarrega, com sempre, la Cobla Contemporània des d'una banda de l'envelat.
De participants en taller de sardanes n'hi ha hagut com la Naira López i la Júlia Terrés, que han fet els seus primers passos avui. Veient que els seus avis ballen sardanes, però que en el seu entorn ningú més en practica, han decidit aprendre'n per descobrir-les i contribuir a donar continuïtat a aquesta tradició. "Que després ho puguem fer, no ho sé, però almenys ho intentem", comentaven. Cal posar-hi esforç, però al cap d'una estona asseguren que apareixen els primers resultats. De ballar en saben, perquè "al 'cole' ens van ensenyar a ballar de tot, però una sardana no ens l'havien ensenyat... ballem la Britney Spears, però no una sardana!", i avui han començat a posar-hi remei.
I també hi ha qui s'hi ha posat quan ja era més gran, com Maribel Safra, que recorda que "les sardanes m'han agradat sempre, però mai m'havia atrevit a provar-ho. L'ambient era molt bo i això també em va ajudar a començar" quan ja superava la seixantena; ara té 70 anys. Ara bé, avisa: "sembla fàcil, però no ho és! És complicat fer els passos i a sobre comptar", però amb l'ajuda de la professora del lloc on va a classes "de mica en mica anem aprenent", que és el que compta.
Entre els monitors, hi ha persones com Manuel Muñoz, que és dansaire amb la Colla Sabadell i membre de la junta directiva de Sabadell Sardanista i monitor en aquesta entitat. Per ell, el dia d'avui ha estat "fantàstic", perquè "quan vam començar a fer el taller de sardanes per Festa Major, venia poca gent i estàvem contents perquè venia algú. Ara, fa dos o tres anys que ve força gent". I destaca la participació de joves "amb moltes ganes d'aprendre i anar a més. Ens han demanat coses que no fèiem mai aquí, passar de puntejar que és el primer pas i més senzill a fer més coses". I, igual que Maribel Safra, comparteix que "per anar a una ballada, amb poc pots començar a gaudir, però si vols anar més enllà, la cosa es complica, no és fàcil". En tot cas, cada Festa Major qui vulgui té l'oportunitat d'introduir-se en el món sardanista a la plaça del Gas, on també hi ha el grup Mirant al Cel.