La Festa Major es blinda contra els lladres de mòbils, les armes i les drogues

La Policia Municipal, els Mossos i la Policia Nacional es marquen com a objectiu enxampar possibles lladres de mòbils i qualsevol persona que porti armes blanques o drogues a sobre durant la Festa Major de Sabadell. Els agents han reforçat el control a la zona de l’Eix Macià i el parc Catalunya, on han instal·lat una central operativa, i també vigilen els accessos de les estacions de ferrocarril en les hores punta. "Serem inflexibles amb les persones que venen a fer mal i amb l’incivisme", assegura el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Adrián Hernández.
Cap a la mitjanit, els cossos policials han posat en marxa un ampli desplegament a les estacions de la Creu Alta i de Sabadell Nord, que ha agafat a molts joves desprevinguts. La unitat canina de la Policia Municipal ha tingut l’olfacte necessari per trobar 43 joves que portaven substàncies estupefaents. Un altre menor va ser denunciat per tinença d’alcohol i, en total, fins a 164 persones han estat identificades. Els controls continuaran les pròximes nits de Festa Major, avisen els cossos policials.
L’operatiu és una barreja entre els plans Kanpai i Daga —contra la multireincidència i la tinença d’armes blanques, respectivament—. "Volem impedir que hi hagi furts i qualsevol arma a la zona de concerts. Ha de ser una Festa Major pacífica i tranquil·la", defensa el cap dels Mossos de Sabadell, Enric Cervelló. En aquesta primera nit no s'han interceptat armes, però no s’ha pogut evitar una baralla als voltants de l’Eix Macià, al carrer Agricultura. Una persona ha estat detinguda per haver llançat una ampolla de vidre, segons informen els cossos policials.
La vigilància de l’Eix Macià i del parc Catalunya ha de ser total, segons l’intendent de la Policia Municipal, Daniel Corral. "Hem desplegat més agents uniformats i de paisà que mai", explica. A més dels policies, la zona està controlada per les càmeres de seguretat que cobreixen tot el perímetre. "Podem veure les imatges en temps real i recuperar imatges per identificar els autors d’un fet delictiu a través de la vestimenta", explica el cap policial.
A més, la Policia Municipal també ha fet volar un dron amb l’última tecnologia tant per controlar possibles aglomeracions a l’Eix Macià com per identificar els presumptes autors de fets delictius que puguin fugir entre la foscor del parc Catalunya. L’enginy disposa d’una càmera infrarroja que permet identificar el nombre i les característiques de les persones sense que hi hagi llum. Sigui amb agents humans o amb tecnologia, Hernández adverteix que seran contundents amb aquells que volen "causar problemes" a les persones que han vingut a gaudir de la festa. "La policia farà la seva feina sense complexos", sentencia.