FOTOS | Els himnes de Macaco fan vibrar l’Espai Concert

Macaco, un dels caps de cartell de la Festa Major, ha pujat a l’escenari de l’Espai Concert aquesta passada nit de dissabte a diumenge per oferir un directe carregat de ritme i energia. A partir de les 00.30 h, el públic de l’Eix Macià ha gaudit d’algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, entre elles Moving i Coincidir, que acumulen milions d’escoltes a les plataformes digitals.

El concert va combinar els sons mestissos que caracteritzen l’artista amb un repertori que va connectar ràpidament amb el públic i va convertir la matinada en una de les cites destacades de la Festa Major.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

L`actuació de Macaco a l`Eix Macià

JUANMA PELÁEZ

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JUANMA PELÁEZ

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