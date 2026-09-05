La calor a les aules, la trencadissa de Junts o crítiques al govern del PSC: els Diables repassen l'actualitat a cop de versot (i una mica de mala bava!)

El Ball de Diables de Sabadell torna a posar el dit a la nafra per festa major. Els tradicionals versots repassen, amb molta ironia, mala bava i algun que altre exabrupte, bona part dels preocupacions socials o polítiques que han marcat l’actualitat de la ciutat durant l’últim any. Sense pèls a la llengua i mancats de decòrum, han etzibat contra la política municipal, l'habitatge, els impostos, el polèmic aroma de canyella que va perfumar Sabadell durant el Nadal, l'ordenança de Civisme, incendis, calor a les aules i, enguany també, la visita del Papa, passen pel particular sedàs dels diables. Tampoc els terrassencs han sortit ben parats.
No patiu, sabadellencs, que us darem protecció de banyuts o terrassencs no sé pas el que és pitjor!, deia Sant Fèlix.
Un dels grans protagonistes dels versos és, com és habitual, el govern municipal i grups de l'oposició. Els Diables reparteixen estopa entre partits i dirigents, amb mencions al PSC, Acció per Sabadell i Junts. Les eleccions municipals de l’any vinent ja apareixen a l’horitzó i serveixen de combustible per a la sàtira. Els Diables carreguen contra els responsables polítics per qüestions com la falta d’habitatge, l’increment dels impostos o la gestió de diferents problemes de ciutat. Els acusen de mantenir-se "de braços plegats" mentre els ciutadans pateixen i no estalvien retrets a l’hora de parlar de la gestió municipal. Han repartit llenya també contra l'ex portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernàndez, ara alcaldable de la nova coalició d'Acció per Sabadell.
A l’ex portaveu d’esquerra, Sabadell li importa un ou. No sap quina és sa guerra, però sí sap on cobrar el sou. Gabriel, tu, per un vot, et vendries la parella! I junts, que ara s’ho fot tot, t’ha sabut menjar l’orella. Sembla ser que t’ho faràs, amb quatre a la vegada. No et veig jo gaire capaç d’entomar tanta llepada. Acció per Sabadell és el nom que els ha aplegat. Veurem si aquest segell dura més que el PDeCAT.
També han carregat durament contra l'alcaldessa, Marta Farrés, a qui ha criticat la recent modificació urbanística sobre el riu Ripoll. Els Diables critiquen aquells que, segons denuncien, "només hi veuen una oportunitat de negoci". El futur del Ripoll, la gestió forestal i la preocupació pels incendis apareixen vinculats també a la crítica sobre la calor i els efectes del canvi climàtic.
- Els versots dels Diables per la festa major de Sabadell 2026
- DAVID CHAO
Continuant amb l'oposició, també els portaveus de Junts després de la trencadissa interna al partit. Junts va expulsar enguany Lluís Matas i Katia Botta després d’un conflicte intern que es va agreujar arran de la sortida del govern municipal amb el PSC i la negativa dels dos regidors a lliurar les actes. I els versots han volgut fer llenya de l'arbre caigut i fer sang d'aquesta picabaralla política.
Dos esbirros dels de junts, amb seient al consistori, han volgut marcar-se punts i han muntat un bon desori. Són la Botta i en Mates, a qui ja han fotut la coça, ells aguanten com les rates mentre els van cavant la fossa. S’aferren, tant ell com ella, a l’acta de regidor, com si fos una mamella que ragés mel i mató.
L'ordenança de civisme també ocupa un espai destacat en els versots. Els Diables ironitzen amb un Sabadell "plena de drogues, soroll i problemes de convivència".
Tanta inseguretat, em provoca aquesta vila, que per anar al supermercat he contractat un goril·la. Els veïns estan fent caça de tot el que és sorollós. Llucifer, si cridem massa, ens fotran al calabós. Batllessa, en confiança, no tens cap solució? La teva gran ordenança és més falsa que el llautó.
La calor també ha tingut el seu moment de glòria. Els versots recorden les onades de calor patides a les aules i qüestionen que, davant d’un problema que afecta cada vegada més els centres educatius. L’educació ocupa també diversos versos, amb referències a l’estrès dels docents, la diversitat a les aules i les dificultats del dia a dia als instituts.
L’entrecuix molt se m’irrita de suar, quina calor! i se m’enceta la tita quan l’enfundo al condó. Les onades de calor ens ofeguen dins les aules i, quina és la solució? de moment, només paraules.
La política catalana tampoc queda al marge. Hi ha espai per a la política estatal i catalana, amb una atenció especial a la visita del Papa a Barcelona i al cost que, segons els versos, ha tingut per a les arques públiques. Els Diables qüestionen el paper de la religió en l’espai públic i aprofiten l’ocasió per reivindicar una societat laica.
Quan pensava que la cosa no podia anar pitjor, el PSC va i posa la consellera Niubó // La Niubó i companyia em necessiten a mi! Als nens, els ensenyaria, a comptar amb xarrups de vi // La veritat, estic molesta. He patit vòmits i còlics d’haver-los pagat la festa a tants radicals catòlics. No érem un estat laic, sense dogmes i modern? Doncs el Papa és arcaic, símbol del poder patern. I tot aquest xou papal, a l’esquerra li va bé? Doncs, quina palla mental deu tenir el PSC [...]. Aquesta santa visita ens ha costat cinc milions. D’aquest clan tant sodomita tinc inflats ja els collons. Boter: Tot aquest fervor catòlic fa amb la gent el que li rota. Fot més por que un alcohòlic demanant vi de la bota.
- Els versots dels Diables per la festa major de Sabadell 2026
- DAVID CHAO
Però si alguna cosa defineix aquests versots és que no deixen gairebé ningú indemne. Governants, partits, regidors, institucions i diferents col·lectius passen pel foc dels Diables, que combinen grans preocupacions polítiques i socials amb bromes de caire més gamberro i referències sexuals, marca de la casa. Els versots converteixen els problemes i polèmiques de l’últim any en rimes, insults, dobles sentits i alguna provocació pujada de to, mantenint una de les tradicions més irreverents de la Festa Major sabadellenca.
I, després de repassar-ho tot, en la seva 44a edició, els Diables tanquen la seva lliçó particular amb foc, soroll, gresca i un crit ben alt perquè Sabadell continuï celebrant la seva Festa Major.