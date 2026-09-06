Decomís de drogues, contenidors cremats, intoxicacions etíliques i una detenció: el balanç policial de la nit de dissabte de Festa Major

25 intervencions de drogues, quatre contenidors cremats, excés d’alcohol i una detenció a Campoamor. La nit de dissabte de Festa Major també ha tingut el seu revers, tot i que s'ha saldat "sense incidències rellevants", subratllen fonts municipals. Els controls policials a les estacions de Rodalies Sabadell Nord i FGC la Creu Alta han deixat 25 intervencions de substàncies i gairebé un centenar de persones identificades.
Entre les 22 h i la 1 de la matinada, un dispositiu conjunt format per la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional van desplegar controls a les estacions. A la primera estació es van identificar 55 persones i es van intervenir substàncies en 15 casos. A la Creu Alta, els agents van identificar-ne 44 i van fer deu intervencions més de substàncies. També s’hi van aixecar sancions per viatjar sense bitllet.
La nit va tenir, però, altres escenes menys festives. Al carrer de Blasco de Garay van cremar quatre contenidors. I a les 21.51 h, abans que la nit agafés velocitat i fora dels escenaris de festa major, la Policia Municipal va detenir una dona a la plaça Picasso, a Campoamor, per haver agredit presumptament una altra dona.
A l’Eix Macià, el principal pol d’atracció de la nit, la major part de les atencions van ser per intoxicacions etíliques. Fonts municipals consideren que "la nit va transcórrer sense incidències rellevants" tot i el moviment i la gran afluència de persones.
El dispositiu policial, que enguany compta amb agents de paisà, controls a les estacions, càmeres de videovigilància i drons per a controlar les aglomeracions i identificar els presumptes autors de fets delictius, mantindrà el desplegament durant les nits que queden de Festa Major. Els agents han reforçat el control a la zona de l’Eix Macià, on es concentra part de l'activitat nocturna, on han instal·lat una central operativa, i també vigilen els accessos de les estacions de FGC en les hores clau.