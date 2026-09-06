Milers de sabadellencs omplen els carrers a les Curses Populars de Festa Major

Un any més, milers de sabadellencs han omplert els carrers de la ciutat de companyonia, ambient festiu i també esport. Les Curses Populars de Festa Major han aglomerat més de 5.500 persones en la cita estrella de l'agenda esportiva en aquestes dates assenyalades. Ciutadans de totes les edats, alguns fins i tot disfressats, amb el seu gos, els seus fills o en família han recorregut alguns dels punts més cèntrics de Sabadell, des del pavelló municipal de Sol i Padrís, passant per La Rambla, el passeig de la Plaça Major i el de Manresa, la ronda de Ponent o la carretera de Barcelona, entre altres indrets del municipi.
Una jornada d'atletisme i diversió, però també amb una dosi de competitivitat. L'organització ha premiat els tres més ràpids de cada categoria. En els cinc quilòmetres, el primer a travessar la meta en categoria masculina ha estat Mohamed Nouri, atleta dels Xafatolles de Mollerussa. En segon lloc ha arribat Marcel Samsó i el tercer esglaó del calaix l'ha ocupat Mebrat Serrano. En la femenina, la victòria ha tingut un marcat accent sabadellenc. S'ha imposat la Meritxel Raimundo, atleta del Lleida UA, però veïna de la ciutat i habitual en els podis de les curses de Festa Major. La segona posició ha estat per a la corredora la Joventut Atlètica de Sabadell, Berta Galán, i Judith Baeta ha completat el podi.
Pel que fa a la prova llarga, la dels deu quilòmetres, el guanyador masculí també ha estat un atleta local, i habitual en les curses de la ciutat també com a guanyador recurrent: Carles Montllor, del PC Team, s'ha imposat, completant el recorregut en poc més de mitja hora. La segona posició l'ha ocupat Rubén Gómez i la tercera ha estat per a Leo Gil. En la femenina, Marta Cerdà, de l'equip Ironwill, ha estat la més ràpida. Per darrere, l'han seguit Janeth Becerra i Maria Siles, en el segon i tercer esglaó del podi, respectivament. En la categoria de diversitat funcional, ha guanyat Iván Moreno.
Les curses, amb batucades, música i avituallaments durant el recorregut, han batut tots els registres, tot i les altes temperatures d'aquesta matinal a la ciutat. El tancament de la jornada ha estat amb les proves infantils, per als més de 600 infants inscrits, nascuts entre el 2014 i el 2020, en una activitat molt familiar, per a persones de totes les edats i que és un dels grans clàssics de cada Festa Major. L'estrella de l'agenda esportiva ho ha tornat a ser un any més.