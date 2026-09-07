El sabadellenc Cristian Tello penja les botes: "He viscut moments únics"

Cristian Tello es retira del futbol professional. Després de més de 500 partits i prop d'un centenar de gols en vuit clubs diferents, el sabadellenc acaba una trajectòria somiada. "Avui és un d'aquells dies difícils per a qualsevol futbolista. Ha arribat el moment de dir adeu al futbol professional. He viscut moments únics i em considero un privilegiat", ha comunicat amb un vídeo a través de les seves xarxes socials.
Tello va donar les seves primeres passes al Can Rull RT, club on sempre ha estat un referent i exemple per als més petits. Va passar pel futbol base del Barça i també de l'Espanyol. Amb els 'pericos' va arribar fins al filial abans de fer el camí a la inversa i tornar al conjunt culer, per jugar amb el filial de Luis Enrique. Les seves bones actuacions a Segona Divisió li van valer una oportunitat amb el primer equip, en una etapa de grans èxits al Camp Nou. Va disputar 86 partits en tres temporades com a culer, en què va fer 20 gols, sota les ordres de Pep Guardiola, Tito Vilanova i el Tata Martino.
Va marxar de casa per jugar amb el Porto, a la lliga portuguesa, abans d'un nou viatge, a Itàlia, amb la Fiorentina. Va estar un any i mig als dos clubs i va tornar cap a Espanya per viure, potser, la seva etapa més exitosa com a futbolista, amb el Real Betis. Amb els verd-i-blancs va estar cinc temporades i va disputar més de 170 partits, sent una peça important també en el títol de Copa del Rei del 2022, fins i tot anotant el seu penal a la tanda.
En els últims anys també ha viscut la part més exòtica del futbol. Va ser campió de la MLS amb Los Angeles FC, tot i que només va disputar cinc partits. Va provar el futbol saudí amb l'Al-Fateh i l'Al-Orobah, en tres temporades, i la seva última etapa l'ha viscut al Palm City dels Emirats Àrabs. També va ser internacional amb la selecció espanyola, arribant a debutar amb l'absoluta en un amistós davant de l'Ecuador el 2013. Una etapa de grans èxits durant quinze anys que es tanca amb un palmarès envejable: una lliga, una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya amb el Barça, una Copa amb el Betis, una MLS amb Los Angeles i un Europeu sub-21 amb Espanya. L'extrem de Cifuentes penja les botes com un dels futbolistes sabadellencs més llorejats de la història.