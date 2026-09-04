Polèmica als Jocs del Mediterrani per una mossegada a un jugador del CN Sabadell

Ha aixecat polseguera en el món del waterpolo una presumpta doble agressió del waterpolista italià Matteo Iocchi, amb el boia del Club Natació Sabadell, Jan Pérez, com a un dels afectats. El portal digital Waterpoll s'ha fet ressò dels fets, que no van ser sancionats en el moment del duel entre la selecció italiana, amfitriona del torneig, i l'espanyola, que va tancar la fase de grups i va acabar amb una ajustada victòria dels transalpins per 14-13.
En l'enfrontament entre les dues seleccions, el waterpolista del CN Sabadell va abandonar la piscina adolorit i amb una clara mossegada a l'espatlla. L'acció no va ser sancionada per l'àrbitre, però en les imatges que aporta el mateix digital es veu clarament la ferida. Fins i tot va haver de rebre punts i prendre antibiòtic per la gravetat dels fets. Aquell partit es va acabar decidint en els últims instants i amb una possible expulsió per brutalitat, que hauria estat el més lògic, molt probablement el resultat hauria canviat de forma significativa.
La polèmica no acaba aquí. De fet, tot plegat ha agafat una altra dimensió entre els principals comptes de seguiment internacional de waterpolo quan, en la final dels Jocs, que va enfrontar precisament a Itàlia amb Montenegro, Matteo Iocchi hauria tornat a repetir la mossegada, aquesta vegada a l'internacional montenegrí Danilo Stupar. En aquest cas, l'àrbitre no només no va sancionar el waterpolista italià, sinó que va expulsar Stupar per brutalitat en la seva reacció i també el tècnic Dejan Savic per les protestes.
Matteo Iocchi, que curiosament va néixer a Montenegro, és un waterpolista de llarga trajectòria que juga al Pro Recco, l'equip més llorejat del continent, des del 2022. Amb el conjunt genovès ha estat campió d'Europa i ha dominat el panorama nacional en els últims anys. També és un habitual de la selecció amb diverses medalles mundialistes. En l'últim Mundial, precisament, també va ser objecte de polèmica quan va ser suspès per quatre partits després de colpejar amb el genoll el cap del grec Stylianos Argyropoulos, als quarts de final. Ara, en una nova acció antiesportiva per partida doble veurem si és finalment és sancionat o queda impune.