Comiat esperat, però dolorós al Centre d’Esports. Un dels protagonistes del doble ascens i una de les figures més estimades per l’afició no jugarà aquesta temporada al futbol professional amb els de Ferran Costa. Era sabut que la documentació havia arribat a temps i, per logística, l'anunci no ha arribat fins ara, però Miguelete marxa cedit a la UD Logroñés, de Primera Federació, fins a final de temporada. El somriure del Sabadell durant dues temporades, no ho serà a la Lliga Hypermotion, com a mínim de moment. "Vull que sapigueu que això és només un 'fins després'", ha iniciat el seu comiat a les xarxes el futbolista.
L'atacant de Jerez va arribar a la Nova Creu Alta fa dos estius, al tram final del mercat, per a l'ambiciós projecte arlequinat a Segona Federació, amb un bon cartell després d'haver jugat en equips com Recreativo de Huelva, Atlètic Balears o Atlético Sanluqueño, en la categoria superior. Va caure dret i en els primers partits va guanyar-se la titularitat, fins i tot fent diversos gols. No obstant això, als últims partits de la primera volta i els primers de la segona va perdre molt protagonisme i en el mercat d'hivern fins i tot es va especular fortament amb una possible sortida. Finalment, es va quedar i al Municipal d'Olot va començar una història de conte de fades.
Miguelete va fer el gol del triomf aquell dia i va trencar a plorar. Ell mateix va reconèixer que ho havia passat molt malament. Aquell xut amb l'esquerra va ser una alliberació i un renaixement. Va tancar la temporada a un gran nivell i va fer finalment dotze gols, inclòs un en la final per l'ascens davant de l'UCAM a casa. Es va convertir en l'ànima de les celebracions, amb el bombo i els 'Palillos i panderos' de la Niña Pastori després de cada victòria. Després de l'ascens va tornar a ser important per a Ferran Costa a l'inici del curs passat i, tot i que amb menys protagonisme que l'any anterior, va ser clau amb gols davant de l'Algeciras o l'Europa.
Al play-off, va sortir d'inici en les dues remuntades a la Nova Creu Alta. En total, Miguelete ha disputat 75 partits amb l'arlequinada i ha fet disset gols. A l'estiu va renovar el seu contracte per dues temporades i ara marxa cedit a la UD Logroñés, on podrà mostrar el seu nivell i guanyar-se un lloc a la plantilla de la pròxima temporada. El fins ara '10' arlequinat ja ha mostrat en les últimes hores a xarxes socials el seu agraïment per una etapa increïble de la seva carrera. El somriure d'un equip per a la història i un dels grans ídols i referents de molts arlequinats.
"Vull agrair de tot cor l'estima que m'heu donat des del primer dia. Amb vosaltres he compartit moments inesborrables que m'han marcat com a jugador i com a persona. Sempre m'heu fet sentir com a casa. M'hauria encantat continuar ajudant l'equip, però aquest pas també forma part del camí i em deixaré l'ànima per tornar amb més força i ganes d'aportar al CE Sabadell en el que vingui. Gràcies per tot. Ens veiem aviat", ha tancat el seu comunicat el futbolista. Un adeu dolorós per les dues parts.
Adeu de Coscia
El club ja va anunciar ahir també l'altra sortida del final de mercat: Agustín Coscia. El davanter argentí i el Centre d'Esports van arribar a un acord per a la rescissió del contracte del de Rosario. Coscia va arribar l'estiu passat de l'Hércules i va ser una peça clau en l'ascens dels arlequinats. De fet, va ser el màxim golejador en lliga amb deu dianes en 36 partits. Amb les incorporacions a l'atac quedava en un rol molt menys protagonista i, finalment, es va prendre aquesta decisió amb un dels artífexs del retorn al futbol professional. Aquest dijous, a les 13:05 del migdia, compareixerà davant dels mitjans el director esportiu Lucas Viale per a fer una valoració de la finestra estival i explicar tots aquests moviments, tant d'entrada com de sortida.