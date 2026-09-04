La sabadellenca Aïcha Camara, al Mundial sub-20

La selecció espanyola femenina sub-20 de futbol ja es troba a Polònia, on dissabte comença el Mundial de la categoria. No serà fins dilluns que el combinat estatal debuti en el torneig, en què torna a estar entre les candidates al títol. Una de les jugadores que, presumiblement, serà important en l'actuació espanyola és de Sabadell, concretament del barri de can Puiggener, i juga al Barça. Aïcha Camara ha estat convocada per a la cita internacional d'aquest setembre.
La sabadellenca ja és doble campiona d'Europa sub-19 amb el combinat nacional. L'any passat, de fet, va ser escollida en l'onze ideal de la competició. Va ser el preàmbul d'una temporada que l'ha consolidat en l'elit. La defensora ha tingut un paper important amb el primer equip blaugrana en la 25-26, disputant una quarantena de partits amb més de vint titularitats entre lliga, Copa de la Reina, Champions i Supercopa d'Espanya. Les culers, a més, van aconseguir alçar tots els títols.
Les baixes d'aquest estiu fan pensar que Camara tindrà un paper fins i tot més protagonista en la nova temporada, que haurà de començar una mica més tard que moltes de les seves companyes. La sabadellenca ha estat convocada per David Aznar per a un Mundial en què les expectatives amb l'equip espanyol són altes. A més de Camara, la convocatòria compta amb jugadores contrastades, tot i que destaca especialment la baixa de Carla Serrajordi, companya de la sabadellenca al Barça.
El debut d'Espanya serà dilluns a les 18 h davant de Nigèria. En la fase de grups, la selecció estatal també s'enfrontarà a Nova Calcedònia, dijous, i a la Xina, diumenge. Sobre el paper, un grup assequible per a les espanyoles. La competició s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre després de tres setmanes de torneig. Una nova cita internacional de nivell per a la jove futbolista de Can Puiggener, que vol continuar engreixant el palmarès tot i la seva joventut.