Lucas Viale: "En el meu rol he de prendre decisions doloroses. He tornat a casa destrossat molts dies"

El CE Sabadell va tancar un intens mercat de fitxatges en el retorn al futbol professional amb fins a quinze fitxatges (setze contant la continuïtat de Xavi Moreno) i una plantilla de 27 futbolistes. Una feina intensa durant una finestra molt moguda per a consolidar les bases del nou projecte a Segona Divisió. "Estic molt content amb la plantilla, crec que és un equip que ens representa i amb perfils complementaris i polivalents", ha afirmat en roda de premsa el director esportiu, Lucas Viale, que també ha posat en valor la feina de la resta del departament.
"La nostra previsió a l'inici del mercat era molt similar al que hem acabat fent amb entre onze i tretze continuïtats i la resta incorporacions. Sempre crec que és important donar continuïtat als blocs i en els tres estius que he estat aquí hem hagut d'efectuar moltes operacions, però és perquè hem estat en categories diferents i hem hagut d'adaptar-nos al que ens hem guanyat al camp. Estic satisfet amb com ha anat tot", detallava Viale.
En aquest sentit, el club s'ha acomiadat de diverses de les peces cabdals de l'ascens. "Sé quina és la meva feina i, lògicament, hi ha relacions humanes darrere. Jo alguns dies he arribat a casa destrossat i fins i tot plorant. El meu rol implica prendre decisions i jo sempre prenc aquestes decisions amb la idea de tenir l'equip més competitiu possible", assegura. Sobre la decisió de prescindir de Miguelete, el director esportiu ha assegurat que se li va comunicar fa uns vint dies una opció que ja s'havia plantejat des del moment de la seva renovació, la de sortir cedit amb l'objectiu també que es pugui revaloritzar a la Primera Federació.
Un dels hàndicaps en la planificació ha estat el límit salarial. "Hem estat gairebé un mes confeccionant la plantilla sense saber exactament el nostre límit. Hi havia operacions que no vam tirar endavant per prudència i hauríem pogut encabir. Ha estat un condicionant important, però hem acceptat el nostre rol com a nouvinguts a LaLiga i sabent que estem entre els tres o quatre més baixos", apunta. En aquest encaix de peces, el mercat internacional ha estat clau. "Hem fet molts informes de jugadors de lligues foranes. És una idea que té el club des de fa tres anys i ho hem anat fent exponencialment. Nosaltres sempre volem jugadors amb projecció i capacitat de revalorització que ens permetin créixer", diu.
Pel que fa a possibles sortides doloroses, el club no ha rebut ofertes en ferm per cap dels puntals de l'equip. "Ni directament ni a través de terceres persones hem rebut cap interès ferm pels nostres jugadors estructurals. Sí que hi havia el temor que paguessin una clàusula després del bon inici de curs, però per sort no ha estat així", reconeixia Viale. El club s'ha guardat límit salarial i una fitxa per poder omplir en els pròxims dies. El mateix director esportiu ha admès que estan treballant amb tres operacions de jugadores lliures, tot i que no es marquen terminis per abordar o no les operacions. "Ha de ser una situació en què considerem que ens millora la plantilla. No farem operacions per fer-les", assegura. Mercat tancat, la plantilla encara no del tot, però torna la calma a la parcel·la esportiva, com a mínim per uns dies.