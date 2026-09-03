Xavi Teclas, Pep Bonet i Jan Pérez es queden amb la mel als llavis als Jocs del Mediterrani

S'acaba la participació sabadellenca als Jocs Mediterranis amb un regust agredolç. La selecció espanyola de waterpolo va tancar el torneig amb un amarg quart lloc després de caure en el duel pel bronze davant de Sèrbia (8-12), que en el primer quart va agafar una còmoda renda que ja va poder mantenir fins al final de l'enfrontament. D'aquesta manera, els sabadellencs Xavi Teclas i Pep Bonet i el waterpolista del CN Sabadell, Jan Pérez, es queden a tocar del podi després d'una bona, però insuficient participació a Tàrent.
El combinat estatal, amb pocs jugadors en dinàmica habitual de selecció, va començar la competició guanyant còmodament Turquia (9-15), després van golejar Bòsnia i Herzegovina sense problemes (3-33) i van certificar la seva classificació per a la semifinal amb una solvent victòria davant de França (16-10). En l'últim partit dels grups, amb el primer lloc en joc, van caure per la mínima contra els amfitrions, Itàlia, que es va imposar per 14-13.
A la semifinal, amb l'opció d'assegurar medalla, es van veure les cares amb una Montenegro que es va distanciar al segon període, i malgrat que va reaccionar Espanya en el tram final, ja no va poder remuntar el partit fins al 15-14 definitiu. Encara tenien opcions de bronze els de David Martín que es van trobar amb una Sèrbia que va decantar la balança amb tres gols de renda al primer període i va anar responent a tots els intents fins al 8-12 final, amb un encertat Vasilije Martinovic, que va fer sis gols.
D'aquesta manera, els espanyols es queden sense lloc al podi, que finalment van completar Itàlia, amb la medalla d'or, i Montenegro, amb la plata. Els representants sabadellencs van tenir una bona participació dins l'aigua, amb minuts d'importància. Tot i que destaquen més a la zona, Pep Bonet va fer un gol i Jan Pérez dos, durant el torneig. Xavi Teclas, per la seva banda, va acumular bons percentatges d'aturades en les seves actuacions, tot i que no va tenir minuts en el duel pel tercer lloc. D'altra banda, el també jugador del Club Natació, Nace Stromajer, va fer quatre gols en el novè lloc de la selecció eslovena, que va perdre tots els partits de la competició.