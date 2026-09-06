"Estic nerviós, però tinc curiositat per veure com serà": trampolí cap al món submarí als batejos de Festa Major

Ja és un clàssic de la festa major esportiva, els batejos de submarinisme han tornat a convertir la piscina de Can Marcet en l'escenari idoni per a fer un primer contacte amb el món submarí. Es tracta d'una iniciativa gratuïta que impulsa Unisub, en la qual, enguany hi han participat prop de 120 persones. El president, Enric Amill, assegura que una de les claus per gaudir de l'activitat és la tranquil·litat, "venir sense por i amb predisposició a aprendre".
A més, aquesta proposta aplega un públic d'un gran ventall d'edats i aquest 2026 ha comptat amb més instructors que mai, entre 8 i 9 per franja horària. La profunditat de la piscina municipal gracienca, de quatre metres i mig, n'és un dels principals al·licients. "Fem una explicació prèvia, després passem al moment de l'acció i fins i tot fem algunes fotos. Amb tot, la durada és d'una mitja hora. Últimament, molta gent s'ha aficionat al submarinisme per a fer fotografies de l'entorn marí", explica Amill.
El degoteig de participants durant la matinal de diumenge ha estat constant durant una jornada d'altes temperatures en què s'agraeix poder-se submergir a l'aigua. La Júlia i la Joana, dues joves sabadellenques, han viscut l'experiència plegades. "A mi m'ha agradat, la bombona pesa molt, però ha estat 'guai'. D'entrada ens han ensenyat a respirar bé sota l'aigua i després hem fet la piscina", narra la Júlia, mentre van retornant el material als responsables.
Les ganes prèvies a llençar-se a l'aigua es respiren entre inscrits i acompanyants curiosos. És el cas del Jordi i l'Anna Martín, pare i filla que ens expliquen quina és la seva vinculació amb el submarinisme. "Jo fa més de 20 anys que el practico, em vaig treure el títol d'Open Water amb els amics i volia que ella ho provés, primer a la piscina i després si li agrada passar al mar", apunta. Tot i el seu debut, l'Anna "no està gaire nerviosa" perquè el seu pare li ha donat consells. "Li he parlat de la pressió quan ets a sota. Aquesta activitat va molt bé, estan molt a sobre, els batejos de mar són més complexes i aquí poden estar més tranquils", continua el Jordi.
Per al Raúl també és la primera vegada. "Sempre m'ha cridat molt l'atenció aquest món, saber com funcionen les bombones d'oxigen i el mar. Em vaig assabentar que oferien aquesta opció aquí i m'hi he apuntat". Curiosament, ell és socorrista de la Can Marcet i quan va poder veure l'activitat en primera persona, va decidir 'llençar-se a la piscina', mai millor dit. "Estic una mica nerviós, però també tinc molta curiositat per veure com serà".