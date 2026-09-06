El CE Sabadell tanca la Festa Major amb la visita del Córdoba a la Nova Creu Alta

El tercer partit a casa en deu dies. La reestrenada Nova Creu Alta ja ha viscut una victòria de futbol professional i un títol de Copa Catalunya. La culminació perfecta d’una tornada somiada també serà un tancament atípic de la Festa Major de Sabadell: el Centre d’Esports rebrà el Córdoba aquest dilluns a les 20:30 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia). "Són dies especials a la ciutat. L’ambient i la il·lusió de la gent són evidents al carrer. Nosaltres no necessitem motivacions externes, però sí que sabem que és una data assenyalada per la nostra gent i intentarem fer un molt bon partit per tancar com es mereix la Festa Major", diu Ferran Costa.
Sense Bonaldo i amb dos dubtes
Els arlequinats arribaran al duel en bona dinàmica. Després d’un gran inici de lliga, amb la primera victòria dissabte passat contra l’Almería i els empats a Castelló i Gijón, el Sabadell va alçar dimecres la Copa Catalunya. Cert és que en el moment del partit hauran passat ja cinc dies des del títol, però l’inici de competició està sent especialment exigent. "Va ser un partit dur i que vam haver de treballar. Vam descansar dijous i des de divendres ja estem al 100% enfocats en el que ens ve. Tot el que ja hem fet, queda en el passat. Veig l’equip molt conscient i focalitzat amb el Córdoba. Arribarem bé i amb ganes de fer una bona actuació", apunta el tècnic,
Costa no podrà comptar encara amb Genar Fornés i tampoc amb Arthur Bonaldo, que havia estat jugant els primers partits infiltrat per una fractura en un dit del peu. Per contra, els fitxatges ja estan en disposició de ser convocats i també recupera Edgar González, que no va jugar contra l’Almería per una clàusula en el seu contracte de cessió. També podrien entrar Alain Ribeiro i López-Pinto, que ja han entrenat amb el grup després de les seves lesions.
Un projecte consolidat que vol donar una passa més
Al davant estarà un Córdoba que ha començat la lliga amb sensacions irregulars. "És un equip molt vertical, que li agrada dominar i que té grans jugadors. Estem preparats per qualsevol tipus de partit. El que tenim clar és com sortirem nosaltres i quin tipus de futbol plantejarem. Som fidels al nostre estil i intentarem que el màxim de minuts possibles estigui on volem, però sabem adaptar-nos al que calgui", analitza.
Els andalusos sumen tres punts, fins a la data, amb una victòria davant del Girona (2-1) i dues derrotes, al camp del Burgos (3-2) i a casa amb el Granada (1-3) en un inici amb alguns dubtes, sobretot a la parcela defensiva. Els d'Iván Ania van perdre alguns dels seus puntals aquest estiu, i els reforços no han estat els esperats per l'entorn. En la seva tercera temporada consecutiva a la categoria, igualment, volen consolidar-se i aspirar a les posicions de privilegi.
Dotze anys de l'últim precedent
Pel que fa als precedents, tot i que hi ha opinions diverses sobre si es tracta del mateix Córdoba, segons el web de memòria història del CES, ambdós equips s'han enfrontat en 29 ocasions amb un balanç molt igualat: onze victòries per a cada conjunt i set empats. A la Nova Creu Alta, el Sabadell ha guanyat set vegades, per quatre empats i només dues derrotes. L'última vegada que es van enfrontar tots dos va ser el març del 2014 amb triomf arlequinat per 3-2, amb dos gols d'Aníbal Zurdo i un de Sotan Tanabe. Curiosament, aquell any el Centre d'Esports va tenir opcions de jugar el play-off fins al final, però va ser finalment el Córdoba qui va ocupar l'última plaça i, posteriorment, va pujar a la màxima categoria del futbol estatal. Han viscut moltes realitats els dos clubs en aquests dotze anys i, ara, es tornen a trobar a la Lliga Hypermotion.