El controvertit adeu de Maica Garcia: "Mai hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el meu final a Sabadell"

El que era gairebé un secret a veus i que havia marcat part de la planificació de la nova tenporada a l’Astralpool, s’ha confirmat. Maica Garcia, potser la millor boia de la història, no continuarà com a jugadora del Club Natació Sabadell. Així ho ha comunicat la mateixa waterpolista a través de les xarxes socials en un emotiu i controvertit comunicat, en què agraeix i celebra tots els anys d'èxits i també lamenta les formes del seu adeu. "Avui escric aquestes paraules amb el cor encongit. Des que tenia quatre anys, el Club ha estat casa meva. Vaig aprendre a nedar, a competir, a guanyar, a perdre, a aixecar-me després de cada cop i a entendre tot el que significa formar part d’un equip", comença el seu comiat.
Garcia, formada i entrenada a l’Escola Santa Clara, va passar a formar part del primer equip de waterpolo del Club el 2005 en l’inici d’una etapa històrica. En aquest temps, la boia sabadellenca ha alçat tots els títols. Gairebé una cinquantena de trofeus nacionals, set Champions i cinc Supercopes d’Europa, en moltes ocasions com a capitana de l’equip i gran referent d’una generació d’or. "He passat més de mitja vida en aquestes piscines. Des dels primers cursos de natació fins a l’última Champions, m’enduc records que ningú en podrà treure", diu.
Aquest adeu, a més, arriba després de gairebé dos anys sense competir. Maica Garcia va anunciar que seria mare el febrer del 2025, després d’haver-se perdut ja els últims partits del 2024. Ella sempre havia mostrat la seva intenció de continuar competint després de la maternitat, però no serà a Can Llong. "El Club coneix des de l’inici la meva intenció de continuar competint, compatibilitzant la meva vida d’esportista i mare. He manifestat també el meu desig d’anar als pròxims Jocs Olímpics. No obstant això, el Club ha considerat que la meva carrera al Sabadell ha acabat. No estic d’acord amb com s’ha gestionat la situació ni la decisió que s’ha pres. Després de tants anys d’entrega, de treball i de compromís, esperava poder tancar la meva etapa professional a Sabadell", lamenta a les xarxes la fins ara capitana.
Una etapa per a la història, que es tanca d’una forma abrupta. "Dir que la meva etapa al Sabadell ha acabat no és fàcil", reconeix. Ja el president Claudi Martí va fer intuir fa uns mesos que la continuïtat de Garcia era complicada i es confirma un adeu que també tanca, gairebé del tot, el que va ser una generació històrica, després de la recent retirada de la Laura Ester o la de Mati Ortiz, de fa poc més d’un any. La millor esportista sabadellenca de tots els temps haurà de competir lluny de casa en els seus últims anys de carrera. "Escric aquestes paraules des de la tristesa d’haver de tancar una etapa que mai hauria imaginat que acabaria així", assegura.
"Marxo orgullosa de cada títol de tot el que hem aconseguit juntes. De cada títol i cada moment dins l’aigua. I també d’haver estat mare. Potser la part més important de tot això. Perquè després de tants anys, mai hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el meu final a Sabadell. No deixaré que això marqui la meva etapa. Gràcies per aquests 32 anys", ha tancat Garcia, que en els pròxims dies hauria d’anunciar l’equip on continuarà la seva trajectòria professional.