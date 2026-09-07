Sabadell sintonitza amb 31 FAM

Passades les 00.30 h de la matinada de dilluns, quan la Festa Major de Sabadell ja encarava les últimes hores del cap de setmana, l’Eix Macià ha començat a emetre la seva pròpia freqüència. Sabadell ha sintonitzat amb 31 FAM en un concert que s’ha allargat gairebé fins a les dues de la matinada i que ha convertit l’Espai Concert en una gran festa a casa del grup.
I si hi havia una manera de fer-ho, era precisament a través de R31. El darrer àlbum de 31 FAM, publicat el 25 d’abril de 2025 i reeditat aquest març amb contingut extra, està plantejat com una emissió de ràdio, amb la seva pròpia sintonia i una estructura que juga amb aquest univers radiofònic.
Durant gairebé una hora i mitja, el grup ha anat recorrent diferents moments de la seva discografia, combinant peces de R31 amb alguns dels seus clàssics. CÓMO ME DOLIÓ ha estat una de les protagonistes de la nit, en un moment en què el grup ha avançat que serà una de les últimes vegades que la interpretaran en directe. També hi ha hagut espai per a LA PILI, que els mateixos 31 FAM han presentat com "una mica de 'rumbeta' catalana".
La resposta del públic ha estat especialment intensa amb a la meva vera, mentre que ANEM TIRANT ha estat un altre dels moments destacats del concert.
Brindar "amb la copa plena"
Precisament amb ANEM TIRANT, el grup ha fet una pausa enmig de la cançó per celebrar el moment i brindar amb el públic amb la "copa plena". Una escena que resumeix bé el to d’una actuació pensada per celebrar que 31 FAM tornava a jugar a casa, aquesta vegada com un dels noms propis de la Festa Major.
Sabadell també ha aparegut en forma de bromes. Com ja havia passat amb els terrassencs Doctor Prats en l’actuació anterior, la rivalitat entre Sabadell i Terrassa ha tornat a aparèixer durant la nit, amb alguna crítica a la ciutat 'rival' feta entre rialles. Però, sobretot, els 31 FAM han reivindicat el vincle amb Sabadell i el paper que tenen com un dels grups que "més han portat el nom de la ciutat arreu".
El concert també ha tingut espai per als moments més emocionals, moments d'encenedor o llanterna de mòbil. Espero que siguis a un lloc millor ha canviat el to de la nit durant uns instants, abans que el grup recuperés el ritme amb Ferran Adrià. Abans d'aquesta interpretació, el grup també ha reivindicat la llengua amb un missatge clar: "Mai deixarem de cantar en català".
31 FAM ha jugat a casa
I quan el concert ja havia superat la seva primera hora, ha arribat una de les sorpreses (o no tan sorpresa) de la nit. Flashy Ice Cream, l’altre gran nom de la música urbana de Sabadell, ha pujat a l’escenari per compartir Dorayakis, la seva nova col·laboració amb 31 FAM. El tema, publicat aquest 2026, ha estat un dels èxits de l’estiu. La trobada no s’ha quedat aquí. Els dos grups també han interpretat Bona Vida.
Amb Flashy Ice Cream ja fora de l’escenari, 31 FAM ha reprès el concert amb una "batxateta", com ells mateixos han definit TOSSUDA PT. 2, abans de continuar amb BON ANYYYY i MAMA HO SENTO. Un tram final que ha tornat a generar eufòria entre el públic.
I per tancar la seva emissió particular des de l’Eix Macià, no podia faltar Nens del Barri. El públic ha assumit bona part del protagonisme i ha acompanyat el grup en un final que ja forma part de l’imaginari de la música urbana en català: "I la nena catalana em va deixar tot moix tirat, I ara digue'm, ma', què faig sense tu". La sintonia s’ha apagat gairebé a les dues de la matinada. Sabadell ha sintonitzat amb 31 FAM i la freqüència ha aguantat tota la nit.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: