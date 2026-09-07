"Més xops però més vius" amb l’espectacle de Doctor Prats

La calor ha estat una de les protagonistes de la nit, però no ha impedit que el públic de l'Eix Macià ballés i cantés durant tot el concert de Doctor Prats. Una calor que ha fet suar de valent, però que també ha anat acompanyada de moltes ganes de festa. "Estem més xops però més vius", canten a Creuant tempestes, una de les cançons del grup de Terrassa que s'ha escoltat durant la seva actuació, i aquesta nit la frase ha encaixat perfectament amb l’ambient que s’ha viscut davant de l’Espai Concert.
A les 22.30 h, Doctor Prats ha pujat a l’escenari amb una proposta que ja és marca de la casa: música, festa i molt bon humor. El grup ha fet un repàs per diferents moments de la seva trajectòria amb cançons com Mira-la, A brindar, L’únic que vull és cantar, Efecte papallona, Tu fas, Massa bé, Les Nits No Moren Mai o l'arxiconegut himne d'estadi Caminem junts.
L'eterna rivalitat
Com era d’esperar, la rivalitat entre Terrassa i Sabadell també ha tingut el seu moment durant el concert. Els Doctor Prats no han deixat passar l’oportunitat de fer diverses bromes sobre aquesta eterna disputa entre ciutats, tot recordant que ells mateixos tenen una part important de Sabadell. Això és perquè, segons han explicat, "una bona part del seu staff tècnic és sabadellenc i no són pocs els cops que els seus membres han aparegut amb la samarreta del CE Sabadell".
Els records amb la ciutat han anat més enllà. El grup ha recuperat entre riures algunes de les seves experiències a Sabadell, com "el primer cubata a la Zona Hermètica o el primer robatori que els van fer a Sabadell Nord".
El concert també ha servit per presentar al públic Sabadellenc Energia, la seva cançó més recent, composta fa només tres mesos. Els membres del grup han explicat que el tema parla de l’energia que reben del públic i dels seus seguidors, aquella empenta que els fa continuar pujant als escenaris. I aquesta nit, precisament, aquesta energia no ha faltat.
El 'bon rotllo' com a principal protagonista
Un dels moments més divertits ha arribat amb un medley que ha inclòs una versió de Stand by Me, de Ben E. King, abans de tornar a les seves cançons amb Segur que val la pena. La nit ha tingut també moments més emotius. Doctor Prats s’ha atrevit amb Boig per tu, de Sau, una versió que el públic ha cantat a viva veu i que ha estat un dels moments més especials del concert.
També hi ha hagut espai per recuperar Rocamboleska, del primer disc del grup, en una reivindicació de la cultura popular especialment adient en plena Festa Major. Una nit pensada, sobretot, per celebrar i compartir, amb el 'bon rotllo' com a principal protagonista. I millor definició per l'actuació dels terrassencs.
Doctor Prats ha tornat a demostrar així que és un grup que sap quins ingredients necessita una nit de Festa Major. Amb molta calor, molta suor i moltes ganes de festa. Més xops, però més vius.
FOTOS DE DAVID CHAO: