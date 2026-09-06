Pere Miralles, flam-ant guanyador del 'Menjaflams' per tercera edició consecutiva

Visca la Festa Major de les Barraques de Santa Rosalia! Aquest és el lema icònic amb el qual tots els participants donen per finalitzada la seva actuació al Menjaflams, alguns, amb més complicacions que d'altres. I és que no és fàcil engolir tres flams a la velocitat de la llum i haver de recitar el clam encara amb la boca plena. L'espai de Barraques de la Festa Major ha tornat a ser l'escenari d'aquest concurs, com també dels Titius i els Garrotins. I els guanyadors, ja són experts en la matèria: Pere Miralles repeteix com a flam-ant número 1, tot un expert a devorar aquestes postres. I pel que fa als titius amb porró, també repeteix Iban Torres, que ha comptat 50 titius en un minut.
Però, com funciona el Menjaflams? Doncs fàcil, en la categoria infantil, els més petits i petites han de menjar-se un, sense fer servir les mans el més ràpid que puguin. En el cas dels adults, el modus operandi és el mateix, però amb tres plats. Tot plegat culmina amb la famosa frase. D'entre els grans, els dos millors participants, és a dir, els més ràpids, s'enfronten en duel a la final i han de menjar-se 1 kg de flam en un minut. Aquest 2026, Miralles ha aconseguit engolir-ne 805 grams! "El Pere és molt bo, té molt de talent i espanta una mica la resta de rivals", fa broma Enric Costa, un dels organitzadors i presentadors de la cita.
"Intentem fer temàtiques cada any, aquesta FM ha tocat ser 'flames' i veníem de la trilogia del flamenc, en totes les seves accepcions", continua Costa. Aquesta arrelada activitat impulsada per la Comissió de Festes Populars, ha aplegat centenars de famílies i curiosos davant de l'escenari. Fins i tot, alguns han debutat per sorpresa, com el Xavier. "Estava bastant nerviós, perquè la meva dona m'ha apuntat a traïció, però ha anat molt bé. M'encanta el flam, però el tercer ja es fa difícil". El Dani ha tingut una primera experiència 'estressant' però molt 'divertida'. En el seu cas, ha fet servir 'la tècnica de la barba' per deixar els plats ben nets i no li ha anat pas malament tot i no passar a la final.
L'Ainhoa, en el seu debut com a petita 'menjaflam', se l'ha menjat en només 9 segons. "Jo pensava que aniria pitjor, el que m'ha semblat més complicat és dir la frase. M'havia preparat bé durant deu dies, a casa vam comprar tres paquets de flams", explica orgullosa del seu paper. A la seva amiga Aroa les postres li ha regalimat una mica. "Hi ha hagut un moment que no sabia com fer-ho, ja havia participat altres vegades, sí que m'agrada molt".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: