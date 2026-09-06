FOTOS | La jornada castellera de Festa Major emociona Sant Roc

La plaça de Sant Roc ha tornat a convertir-se aquest diumenge en una gran plaça castellera. Milers de persones s’han aplegat al centre de Sabadell per seguir de prop una de les actuacions més esperades de la Festa Major, la Diada Castellera, que ha reunit els Castellers de Sabadell, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Barcelona. Una jornada marcada per l’expectació i per les ganes dels Saballuts de fer un pas endavant amb castells de més envergadura.
La colla local arribava a la cita amb una il·lusió especial. Els bons resultats de les proves fetes durant els assajos de la setmana havien alimentat les expectatives i la colla es plantejava portar a plaça construccions que encara no havia estrenat. “Feia molts anys que no anàvem a Festa Major amb tanta il·lusió per portar castells grans i per estrenar castells”, ha explicat després de l’actuació Rosa Martínez, una de les caps de colla dels Saballuts, que ha assenyalat que els bons assajos havien fet créixer la confiança. “La colla ens estava demanant sí o sí estrenar la torre de 8 amb folre i no teníem una altra opció que dir que sí”, afegia.
Els Saballuts han obert el seu programa amb un 7 de 8, una construcció que, segons Martínez, comença a ser “un castell més tranquil·litzador per la colla”. El gran moment, però, arribava després, quan la colla ha intentat la torre de 8 amb folre.
El primer intent ha quedat desmuntat, però en el segon la construcció no ha pogut mantenir-se estable. “Malauradament hi ha hagut massa nervis, s’ha mogut molt i ha acabat petant a la part de dalt”, ha explicat la cap de colla. La caiguda ha obligat a replantejar la resta de l’actuació i els Saballuts han optat per castells de menor dificultat després de comprovar l’estat de la colla.
Finalment, han completat un 4 de 7 amb agulla, un 4 de 7 i han tancat la seva actuació amb un pilar de 5. Malgrat el revés, la valoració dels caps de colla és positiva pel que fa a la resposta del grup. “Estem contentes de com ha reaccionat la colla, de com estem veient la colla després de la caiguda”, ha assegurat Martínez. Més enllà dels castells assolits, la Diada ha tornat a demostrar la capacitat de la Festa Major per convertir Sant Roc en un punt de trobada multitudinari del món casteller i com la ciutadania estima aquesta tradició.
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