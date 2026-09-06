Això sí que és aura: una mare i un fill es coronen per primer cop campions al Ball de la Bola

En una època en què els joves farmegen aura amb gestos entrenats davant del mirall amb ínfules d'influencer, sempre resulta conciliador amb els nostres temps viure escenes com la de cada tarda de diumenge de Festa Major a la plaça de Sant Roc. Petits, joves i grans es barregen ballant al ritme de la Cobla Sabadell. Una d'aquelles tradicions genuïnes que donen identitat i segell propi a Sabadell. Aquest cop, amb nous guanyadors i un rècord: el campió més jove de la història.
La 28a edició del Ball de la Bola ha reunit més d'una seixantena de parelles. Balladors que han exhibit la seva habilitat i equilibri. Entre els participants han repetit cares conegudes, habituals en entregues anteriors. Personalitats polítiques, entre les quals l'alcaldessa Marta Farrés i el regidor Carles de la Rosa fent parella, a més d'altres membres del consistori, no han faltat a la cita. Entre el públic, centenars de persones presenciaven l'escena. Primer, els balls sense res a les mans. Un escalfament abans d'iniciar l'aventura.
Al ritme del vals marcat pels instruments de l'orquestra, presidint la plaça, les parelles han complert les expectatives. "Com triga a caure el primer", deia un dels assistents. Les primeres eliminacions es responien amb lamentacions. "Oooooh!", exclamen a l'uníson els presents. Entre ells, el Pepe Ortiz i la Sonia Morales, que era el segon any que gaudien del singular espectacle. "L'any passat vam enganxar-ho quan quedaven cinc o sis parelles. Avui hem vingut abans", comentaven. "L'any que ve ja toca posar-s'hi", bromejo, mentre em miren amb dubtes als ulls. Altres espectadors són encara més nous. "Ho vam descobrir en un casament d'un amic que és sabadellenc. Però aquí, per Festa Major, és la primera vegada", confessa la Virginia, analitzant les passes des de la porta de l'Ajuntament amb el Max, el seu fill.
Hi ha qui només mira la copa concentrat. Altres poden fins i tot compartir l'experiència amb els veïns de la plaça. "El jurat començarà a desqualificar parelles, que veig algú que està fent trampes", avisen des de l'organització. A mesura que augmenta el ritme i cauen les copes, el terra remullat afegeix dificultat al repte. El mal de bessons es comença a notar. Creix l'expectació. Els més curiosos aflueixen el ritme del seu passeig, traient el cap entre la multitud. Qui quedarà viu?
Guanyadors d'anteriors edicions s'abracen abans d'abandonar la sala, ja eliminats. Qui té la tècnica infal·lible? Els comiats dels darrers supervivents desperten ovacions. Els que es queden a les portes del títol no poden evitar fer un crit de frustració. Es miren amb decepció. Qui ha tingut la culpa? La sang no arribarà al riu. La coreografia va néixer el 1998 i ja és un dels actes imperdibles de la festa. Una de les seves creadores, la Montserrat Capdevila, perd el control de la copa a les acaballes. Gairebé com si formés part de la performance, s'abraça amb el Jordi Clapés. Tots dos, guanyadors l'any passat. Dos històrics que no repetiran.
Estem a punt de descobrir qui els rellevarà. Com si un vent bufés de sobte la resta de concursants, es precipiten dos gots i totes les mirades es dirigeixen cap a l'Anna Coll i el Pere Pujol. Són els únics que aguanten. Mare i fill acaben de proclamar-se campions del Ball de la Bola. Enduts per l'eufòria, llancen a l'aire la beguda, esgotats després de més de tres quarts d'hora sense parar de moure's. La unió indestructible d'una mare i un fill ha servit per conèixer els triomfadors de l'edició del 2026. Els aplaudiments esclaten en l'indret. "En Pere té 11 anys i jo 45. Havíem participat abans, però no com a parella", expliquen al Diari, encara recuperant l'alè.
Vinculada a l'Esbart Sabadell Dansaire des de fa molt temps, fa cinc anys que viuen a Lleida. "Però seguim vinculats a la cultura de Sabadell. Estem a Cavallets, a Banyetes de la Creu Alta... I per Festa Major no faltem mai!", reivindica ella. L'èxit ha estat una casualitat poc esperable. "No havíem assajat a casa. De fet, érem aquí fora i m'ha dit: 'no vull ballar, mare'. Però a mi em feia molta il·lusió i, al final, mira, ha sigut una sorpresa per a tots", riu l'Anna. Tots dos ja tenen el pin que els acredita com a campions. La parella passa a engreixar la llista de guanyadors. L'any que ve ja els esperen per revalidar corona. Serà una nova oportunitat per farmejar aura. Això sí, a l'estil sabadellenc.