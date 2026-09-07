Un cel de llums i colors regnarà Sabadell per acomiadar la Festa Major

Una de les tradicions més esperades pels sabadellencs durant la Festa Major –si no la que més– és el tradicional castell de focs, que posa la cirereta al pastís després de quatre dies molt intensos d'activitats, concerts, mostres d'art i un llarg etcètera. Com cada any, el darrer dia de celebració s'il·luminarà el cel de la ciutat per acomiadar l'edició del 2026 amb un espectacle de pirotècnia. Així, abans de la funció de l'Orquestra Di-Versiones, que tancarà definitivament la Festa Major, els sabadellencs estaran pendents de veure la seqüència de focs artificials a partir de les 22 h, des de l'Eix Macià.
Enguany, novament, l’empresa de Canyelles Pirotècnia Igual serà l’encarregada de posar llum al cel de Sabadell i s'espera un espectacle amb algunes novetats. "Tirarem palmeres que canvien de color, algunes peces amb forma de cara, un nou element anomenat medusa, uns estels intermitents que aniran caient del cel i les tradicionals palmeres marca de la casa, entre altres", explica Albert Rovira, un dels responsables de l'àrea d'espectacles de la companyia pirotècnica. En total, unes 3.000 unitats de material pirotècnic que suma més de 450 kg de pólvora i amb un import de licitació que supera els 26.000 euros, segons fonts municipals. Com a novetat de la darrera edició, es va incrementar la duració de l'espectacle "gairebé un 40%" i es preveu que aquest any sigui molt similar: "Calculem que pot durar entre 18 i 20 minuts, aproximadament", explica Rovira. "Fa molts anys que ho fem i la gent sap que els nostres espectacles no defrauden", diu el tècnic.
Visible des de diversos punts de Sabadell
L'espai per excel·lència per veure el llançament dels focs artificials sol ser la zona de l'Eix Macià i el Parc de Catalunya. Aquest any, a més a més, els arlequinats podran gaudir d'una diada molt especial i d'unes vistes privilegiades perquè el partit del Centre d'Esports coincideix amb el tancament de la celebració: a les 20:30 h el Còrdova visita la Nova Creu Alta i, al voltant del minut 70 de partit, aproximadament, els assistents podran veure l'espectacle de llums a sobre de la graderia del Gol Sud.
De totes maneres, hi ha altres punts de la ciutat allunyats de la zona de l'Eix Macià que també des d'on també es podrà gaudir de l'espectacle. Es recomana, principalment, que l'espai sigui ample i sense gaire edificació a davant, o anar-lo a veure des d'un punt elevat del municipi. De fet, fins i tot des d'algun racó del Vallès es podrà apreciar a la perfecció. Una vegada finalitzi la traca final, es podrà gaudir d'una última oportunitat per moure l'esquelet al ritme de les versions més populars del moment.