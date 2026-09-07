El dia més especial de l’any per les colles de foc de Sabadell: “La pólvora ens transforma”

No hi ha Festa Major sense cercavila infernal. És el moment més esperat de l’any per les colles de foc de Sabadell. Prenen el protagonisme diables, bruixes i tabals, la pólvora, el foc i el color. Puntuals al repic de campanes de Sant Vicenç de la Creu Alta, van començar a desfilar diumenge a les 21h. “Quan cau la nit, s’alcen les flames”, resa la celebració. Aleshores, les espurnes del drac Baldomero van obrir camí.
A la festa, com a convidats, hi van participar el Ball de Diables dels Pallaresos. I els de casa: el Ball de Diables de Sabadell, les Bruixes del Nord, els Diables de la Creu Alta, el Grup de foc Damnatus, les Forques de Can Deu, els Diables de Sant Feliu i els Pastors d’Onga i Sentinelles d’Arkëmis. Des de la Creu Alta van recórrer l’avinguda Onze de Setembre i la via Massagué per anar fent via fins al carrer Calderón i al Mercat Central, que van envoltar de foc.
“Avui és el resultat de molts dies de feina. Trobar-nos tots, emociona”, explicava Saul Marín, cap de colla del grup de foc Damnatus, els membres del qual van disfressats, porten capa i una forca amb electrònica que s’encén quan piquen a terra. Totes les colles tenien preparat un ceptrot molt especial i ben carregat de pólvora per, en el moment de màxima afluència, exhibir una demostració de potència.
L’Eduard, president de les Forques de Can Deu, comentava: “Avui és el dia més especial de l’any. Hi posem totes les ganes i tota la pirotècnia. La pólvora ens transforma. En el moment que et poses el vestit, és una altra història”. Era evident que la diversió no feia distinció entre petits i grans, tothom s’ho passava bé.
El cap de colla de Diables, Martí Buisan, abans de sortir prometia més foc i més color. “Els versots són un dels dies més especials, perquè recorden el moment fundacional de la colla, però el correfoc és un dia diferent. Hi ha nervis, ganes, gent emocionada i molta festa, però també molta responsabilitat, perquè ha de ser festa per nosaltres i per tota la resta de gent també”, explicava, i afegia: “Tenim ganes de deixar l’estiu ben amunt!”.
Era un dia especial per les Bruixes del Nord. Júlia Garcia, una de les bruixes fundadores del grup 40 anys enrere. Van dedicar la nit a tres companyes, la Vicenta, l'Imma i la Mercè: “Ens han deixat aquest any. Avui sortim al carrer, no en commemoració, sinó per dir que hi són, que estan i estaran sempre amb nosaltres”, explicava. Van encendre tres bengales liles i masses de foc en honor seu. “És la nostra festa, el nostre dia, ho donem tot per dir a la ciutat que som aquí, que som les bruixes. Totes sentim emocions, les que s’estrenen avui i les que portem més temps. Deixem al carrer la cultura del nostre país”, assenyalava. És una de les colles de foc més grans de Catalunya.