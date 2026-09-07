Cerdanyola 2006, campió de les 12h hores de Futbol Sala

La 20a edició de les 12 hores de Futbol Sala, organitzada pel club sabadellenc Arrahona - Nou Escorial i celebrada al pavelló de l’Oest va coronar el CFS Cerdanyola 2006, després de superar el Pia Legends a la gran final per 4-2.
Un total de deu equips –Arrahona Escorial B, Arrahona Escorial C, Sant Feliu de Codines, Payo Vallecano, Planadeu, Matadepera, CFS Cerdanyola 2006, Pia Legends, Sant Joan i Reformas Cadali Dosrius– van disputar des de les 9 h del matí de dissabte passat i fins a les 20 hores, una edició marcada pel bon nivell de futbol sala, amb nombrosos equips que competeixen a les categories sènior de Primera, Segona i Tercera Catalana, de la Federació Catalana de Futbol, i amb la presència d’un centenar llarg d’aficionats al llarg de la jornada.
Enquadrats en dos grups, la matinal de futbol sala va classificar per a les semifinals del torneig de festa major els dos equips del club organitzador, l’Arrahona Escorial B I l’Arrahona Escorial C, que s’enfrontarien al CFS Cerdanyola 2006 i al Pia Legends, respectivament, després d’una fase classificatòria pràcticament immaculada.
La primera semifinal enfrontaria Pia Legends, equip format per exjugadors del CE Escola Pia, davant l’Arrahona Escorial C, en un partit en què els de Can Colapi dominarien de principi a fi, per assegurar-se el bitllet per a la gran final. A l’altra, disputada, també, a 20 minuts a temps corregut, enfrontaria el filial del club organitzador, l’Arrahona - Nou Escorial B, contra els cerdanyolencs, amb triomf per al CFS Cerdanyola 2006.
Parcial de 3-0
Sabadellencs i cerdanyolencs es veurien les cares per primera vegada al torneig, en una final de dues parts de vint minuts, una per a cada equip. Pia Legends arribaria a l’equador de la final amb un mínim avantatge al marcador (2-1). Un resultat que hauria pogut ser més ampli, sino arriba a ser per la bona actuació del porter cerdanyolenc. A la segona meitat, però, el guió del partit canviaria per complet: la falta d’encert dels jugadors sabadellencs acabaria passant factura, que davant un ritme de joc més alt del CFS Cerdanyola 2006, materialitzat a la porteria rival, permetria capgirar el marcador amb un parcial de 3-0, per acabar situant el definitiu 4 a 2.