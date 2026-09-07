Els Preferits dels Sabadellencs, guanyadors d’un Saballut de Ferro marcat per l’espectacle i l’humor

La Festa Major Alternativa de Sabadell 2026 ha tornat a posar a prova la força, la destresa i l’enginy dels grups amb una nova edició del Saballut de Ferro, l’activitat de referència de la proposta. La competició ha reunit participants i públic en una tarda marcada per la varietat de proves, l’esperit competitiu i el sentit de l’humor tant del públic com dels mateixos participants. “El més important de la tarda és que tots els participants hagin sortit molt de festa durant el cap de setmana perquè ningú estigui al 100%”, deia Jaume Grau, organitzador de l’activitat.
L’activitat ha començat al voltant de les 18 h, a l’aparcament de l’estació d’FGC de Can Feu-Gràcia, amb la preparació d’una haka per grup per intimidar el rival i demostrar l’actitud competitiva –sempre de manera sana– de la prova. Com a novetat, a més a més, enguany s’ha combinat amb un farmeig d’aura inicial “per una qüestió de viralitat”, com explicava Grau.
Seguidament, ja tothom amb cinc punts, un membre de cada grup ha estat enterrat amb sorra de dalt a baix pels seus companys d’equip amb un objectiu clar: acabar de pressa per obtenir els punts. A la següent prova, continuant la mateixa dinàmica, els grups s’han hagut de coordinar per “enterrar feixistes” i han continuat amb la mítica cursa de sacs, amb alguna caiguda (i algun equip força maldestre) que ha desencadenat la riallada del públic.
L’estirada de corda no podia fallar a la programació del Saballut de Ferro. Els competidors han pogut demostrar les seves capacitats i els més petits de la plaça han tingut el seu espai per poder jugar, també. La calor ha sigut ben viva durant tota la tarda i s’ha notat entre els espectadors, que s’han aglomerat a les zones ombrívoles de la plaça.
La tarda ha continuat amb la cursa de capses, que consistia a desplaçar un dels integrants de l’equip a l’interior fins a l’altra punta de la plaça. La polseguera ha estat interessant, però ha estat una de les proves més aplaudides pels assistents. En aquest punt, la igualtat era màxima, i una curiosa i caòtica cursa de síndries ha ajudat a desencallar la classificació.
La prova final, quan les forces ja minvaven, ha consistit a transportar un sac de desenes de quilos ple de palla i fer tres voltes al circuit amb el menor temps possible. Set proves després, La Llar del Vent, el Piolet, els Pipiripips, els Preferits dels Sabadellencs, el Sabadell Rugby Club, el Team Lòlum i el Xaloc han gaudit i han fet gaudir d’una tarda de ciutat, entreteniment i espectacle. Després de més de dues hores, el guanyador de la competició ha estat el grup de ‘Els Preferits de Sabadell’, que s’han endut una gran ovació del públic. El podi l’han completat el Xaloc i el Team Lòlum, respectivament.
Fotos de Juanma Peláez