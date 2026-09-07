El CE Sabadell se'n va de Festa Major i assalta la zona alta de la Lliga Hypermotion

El CE Sabadell se'n va de Festa Major. Els focs artificials han estat a la Nova Creu Alta en forma de victòria d'un conjunt arlequinat que tanca la setmana de tres partits a casa amb triple triomf, l'últim davant del Córdoba (3-2). En un duel molt intens i dinàmic, un gol d'Urri al tram final ha decidit que els punts es quedessin al 'Temple'. Nova gran actuació dels de Ferran Costa que ja ocupen la tercera posició després d'un inici de competició espectacular.
Costa ha presentat un onze idèntic al de la setmana passada davant de l'Almería i molt similar també al de la final de Copa Catalunya davant del Barça Atlètic. Arthur Bonaldo, com ja havia confirmat en roda de premsa, ha estat baixa per una lesió al peu i ha tornat a l'equip Edgar González, com a lliure en la defensa de tres, desplaçant Óscar Sanz al perfil dret. Respecte al partit de dimecres també han jugat d'inici Ton Ripoll com a carriler dretà i Pere Pons al mig del camp. A la convocatòria ha destacat la presència de Marc Vidal i Ángel Baena i també el retorn dels fins ara lesionats Alain Ribeiro i Javi López-Pinto.
Des de l'inici, el duel ha tingut un ritme frenètic. Ha sortit més dominador el Córdoba, però els primers acostaments han estat arlequinats. Primer ha avisat Joel Priego amb un potent xut al lateral de la xarxa i, a la segona, ha arribat el premi. Quadri ha recuperat a la frontal amb una gran pressió sobre Isma Ruiz i ha regalat el gol a Niko Gioacchini, que no ha perdonat a porteria buida. Amb l'avantatge ha donat una passa endavant el Sabadell, que s'ha plantat a camp contrari i ha generat moltes dificultats als visitants. Abans del quart d'hora de joc, de fet, ha duplicat el seu avantatge el Centre d'Esports, amb suspens. Gioacchini ha definit a la perfecció una gran passada d'Urri, però el col·legiat l'ha anul·lat per fora de joc. Després de la revisió del VAR, el gol ha pujat al marcador en un inici fulgurant. El Córdoba ha intentat respondre a través de Diego Bri, que ha buscat retallar amb un xut alt.
També s'ha revisat una possible vermella sobre Edgar, per una acció amb Diego Percan. L'àrbitre havia amonestat el central arlequinat, però després de revisar la jugada ha anul·lat la decisió per una 'piscina' de l'atacant visitant. Poc després, no obstant això, Carracedo ha fet el 2-1 transformant un penal de Fuoli sobre Bri. El duel ha embogit per moments i el Centre d'Esports no només ha sobreviscut en el caos, sinó que ha tingut el tercer a tocar en diverses ocasions. Guilherme ha evitat el hat-trick de Gioacchini amb una mà providencial i el nord-americà també ha vist com li anul·laven de nou una diana per un fora de joc previ. El porter també ha aturat un gran xut de Priego des de la frontal en un tram de grans minuts dels locals. Ja al descompte, de nou Gioacchini s'ha topat amb el meta visitant després d'una gran jugada personal i Percan ha fregat la igualada amb una rematada creuada. Al descans, mínim avantatge arlequinat després d'un primer temps convincent i molt intens.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut, amb un molt bon Sabadell en la pressió i recuperació a camp contrari. Ha avisat primer Urri amb un xut des de la frontal que ha marxat desviat i també Óscar Sanz ha fet treballar el porter en una centrada enverinada. Els andalusos, amb molta possessió però poca claredat, han avisat especialment després dels primers quan Adnane ha buscat la igualada amb un xut aturat per Fuoli. No obstant això, el tercer ha tornat a estar molt més pròxim. Gioacchini ha tornat a tenir el hat-trick en una rematada al pal. Ha debutat Ángel Baena, entrant per Català, i ha actuat com a extrem esquerre en una defensa de quatre.
S'ha començat a acostar el Córdoba, amb alguns avisos perillosos, sense arribar a concretar rematades. Yanis Rahmani i Obolskii han renovat l'atac, substituint el golejador Gioacchini i un Priego que ha requerit assistència mèdica. Quadri ha tornat a fregar el tercer en un xut des de la frontal, però poc després ha arribat el gerro d'aigua freda, en mig dels focs artificials de tancament de Festa Major. Enol Coto ha aprofitat una bona transició per fer un injust empat a dos. Fins i tot Carracedo ha pogut capgirar del tot el duel en una nova contra dels visitants. Ha esgotat canvis Costa amb Pipa i Eneko Aguilar per Ripoll i Pons. En el tram final, el Centre d'Esports ha assetjat la porteria visitant i, fins i tot ha reclamat dues possibles mans dins l'àrea. L'àrbitre ha revisat al VAR una d'elles ha assenyalat el punt de penal. El capità ha agafat la responsabilitat i el capità ha fet el tercer. Esclat a la Nova Creu Alta amb el gol d'Urri. Intensitat, resistència i premi. Aquest Sabadell va de debò.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català (Baena, m. 53), Ton Ripoll (Pipa, m. 82), Quadri, Urri, Pere Pons (Eneko Aguilar, m. 82), Miki Codina, Joel Priego (Rahmani, m. 71) i Gioacchini (Obolskii, m. 71).
Córdoba CF: Guilherme, Tasende, Álex Martín, Isma Ruiz, Percan, Diego Bri (Ibai Sanz, m. 74), Rubén Alves (Gutiérrez, m. 46), Diarra (Adnane, m. 66), Carracedo, Eder García (Enol, m. 46) i Budesca (Albarrán, m. 66).
Àrbitre: Juan Manuel Gordillo (comitè valencià). Grogues: Urri, Edgar; Álex Martín, Gutiérrez.
Gols: 1-0, Gioacchini m. 8; 2-0, Gioacchini m. 12; 2-1, Carracedo, de penal, m. 27; 2-2, Enol m. 76; 3-2, Urri, penal, m. 90.
Incidències: 9.573 espectadors a la Nova Creu Alta, amb un 400 visitants.