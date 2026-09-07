Així hem viscut la segona victòria del CE Sabadell contra el Córdoba

Tres quarts d'hora per a l'inici del partit. Ja escalfen els porters i les alineacions ja han estat confirmades.
El CE Sabadell surt amb Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català, Ton Ripoll, Quadri, Urri, Pere Pons, Miki Codina, Joel Priego i Gioacchini.
A la banqueta s'estrenen aquesta temporada els nous fitxatges, Marc Vidal i Ángel Baena, amb el '10' a l'esquena, i també Alain Ribeiro i Javi López-Pinto, recuperats de les seves respectives lesions.
Per al Córdoba, surten d'inici Guilherme, Tasende, Álex Martín, Isma Ruiz, Percan, Diego Bri, Rubén Alves, Diarra, Carracedo, Eder García i Budesca.