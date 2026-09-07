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Així hem viscut la segona victòria del CE Sabadell contra el Córdoba

Esports

Els arlequinats busquen una nova victòria a casa en el tancament de la Festa Major

  • Urri celebrant el 3-2 -
Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 19:00
Actualitzat el 07 de setembre de 2026 a les 22:38
22:34H

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL: VICTÒRIA DEL CE SABADELL (3-2)



22:34H

El Córdoba tindrá l'última amb un lliure directe



22:32H

Tensió continguda a la Nova Creu Alta

96'- Tres minuts per sumar la segona victòria de la temporada. Rahmani l'ha engaltat per buscar el quart i la pilota ha marxat desviada.



22:25H

9 minuts d'afegit



22:24H

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL D'URRI

89'- El capi transforma el penal gairebé sobre la botzina per capgirar novament el marcador. El CE Sabadell té la victòria a tocar!



22:23H

Penal!!!!

87'- El col·legiat xiula el penal. 



22:21H

El VAR revisa l'acció

86'- L'àrbitre revisa el VAR per un possible penal a favor del CES.



22:20H

Córners i polèmica

83'- Dues accions consecutives amb possibles mans dins l'àrea encenen la Nova Creu Alta. També hi ha doble córner local.



22:17H

Més canvis i opcions pels visitants

80'- Es el torn d'Eneko i Pipa que substitueixen Ton Ripoll i Pere Pons. Tot plegat després d'una claríssima acció pel Córdoba, un xut des de l'àrea petita de Carracedo que marxa fora.



22:14H

El CES segueix insistint

78'- Baena engalta una bolea des de la frontal per tornar a posar per davant als arlequinats.



22:11H

Gol del Córdoba

75'- Just després d'una gran ocasió de Quadri, arriba l'empat visitant signat per Enol. 



22:08H

Canvis al CE Sabadell

71'- Marxen Gioacchini i Joel Priego per deixar pas a Rahmani i Obolskii. El manresà, Priego, abandona el terreny de joc amb molèsties.



22:05H

Aturada de Fuoli

69'- Després d'una falta no xiulada contra Baena, Fuoli salva un altre xut d'Adnane.



22:03H

Pluja d'ocasions a la Nova Creu Alta (i focs d'artifici)

67'- Remat desviat de l'ex Europa Adnane Gailán pels vistants.



21:59H

Rematada d'Ángel Baena

63'- El debutant mostra les seves qualitats amb una rematada col·locada que marxa alta després d'una contra. 



21:54H

Més ocasions locals: la NCA gairebé canta gol per tercera vegada

58'- Contra frenètica dels de Ferran Costa que Gioacchini ha enviat al pal després de l'assistència de Miki Codina.



21:48H

Canvis al CE Sabadell: el debut de Baena

52'- Marxa José Luís Català per deixar pas a Ángel Baena en el seu primer partit amb l'arlequinada. 



21:47H

Groga a Urri

51'- El vigatà veu la targeta per aturar el joc amb una agafada. 



21:43H

Primer córner pel Centre d'Esports a la segona meitat

47'- Gran acció individual de Priego que un defensa ha enviat a córner. En la següent acció, la rematada d'Urri ha marxat fora.



21:40H

Comença la segona part



21:22H

DESCANS A LA NOVA CREU ALTA, GUANYA EL CE SABADELL (2-1)



21:21H

Córner visitant

50'- Amb els punys Diego Fuoli per allunyar el perill.



21:19H

L'empat a prop

49'- Bona acció individual de Percan que ha fregat la porteria de Fuoli.



21:18H

Gioacchini i Priego amenacen de nou

46'- Gioacchini torna a tenir el tercer amb un xut potent que atura el porter visitant i el refús és per Priego que l'envia per sobre del travesser.



21:16H

7 minuts d'afegit

45'- Entrem en els 7 minuts d'afegit d'una primera meitat clarament arlequinada amb doblet de Gioacchini.



21:12H

Insistència arlequinada constant

41- Guilherme atura un xut sec de Priego i és córner pels locals.



21:11H

El tercer del CE Sabadell, anul·lat per fora de joc

40'- Tornava a ser Gioaccini qui l'havia engaltat per fer el tercer, anul·lat per posició antireglamentària de Priego en l'inici de la jugada. El nord-americà havia aprofitat amb èxit un refús de Pere Pons.



21:07H

Doble ocasió claríssima

35'- Tram frenètic de partit amb una doble ocasió arlequinada de les botes de Gioaccini, una contra verd-i-blanca i una segona acció del perill pels de Costa. 



20:57H

Gol del Córdoba

26'- Els visitants obren la llauna des del punt de penal amb xut de Carracedo i la Nova Creu Alta reacciona amb càntics. Fuoli ha estat a prop d'aturar la pena màxima. 



20:55H

Penal a favor del Córdoba

24'- Penal en contra del CE Sabadell per un contacte de Fuoli sobre Diego Bri.



20:53H

L'àrbitre anul·la la targeta a Édgar

22'- Després d'una llarga revisió del VAR, el col·legiat ha retirat la cartolina a Édgar i ha decretat bot neutral. 



20:50H

Groga a Édgar

18' - El central arlequinat ha comès una falta a la frontal per aturar l'1x1 contra Percan. L'acció s'està revisant pel VAR per una possible vermella.



20:42H

GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL SABADELL!!!!

12' - El VAR dona el gol. Doblet de Gioacchini que ha definit a la perfecció davant de Guilherme després d'una gran passada d'Urri. Festa Major a la Nova Creu Alta amb un inici increïble dels de Ferran Costa.



20:41H

Gol anul·lat a Gioacchini

11' - Havia fet el segon Gioacchini amb una gran definició, però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc. Es revisa.



20:37H

GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DEL CE SABADELL

8' - S'avancen els arlequinats!! Gran recuperació de Quadri que regala el gol a Gioacchini. Tercer gol consecutiu del davanter nord-americà.



20:30H

Comença el partit

Arrenca el partit de la jornada 4 en una Nova Creu Alta que torna a presentar un gran aspecte!



20:27H

Surten els protagonistes

Jugadors al terreny de joc, himne sonant i bufandes amunt... tot a punt per a l'inici del partit entre el CE Sabadell i el Córdoba.



20:23H

Recordem les alineacions

El CE Sabadell surt d'inici amb Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català, Ton Ripoll, Quadri, Urri, Pere Pons, Miki Codina, Joel Priego i Gioacchini. Només un canvi respecte a l'anterior jornada davant de l'Almería, amb el retorn d'Edgar pel lesionat Arthur Bonaldo.

Al Córdoba juguen Guilherme, Tasende, Álex Martín, Isma Ruiz, Percan, Diego Bri, Rubén Alves, Diarra, Carracedo, Eder García i Budesca.



20:20H

Enfilen cap a vestidors els jugadors!

Tots dos equips ja es troben als vestidors. Últimes indicacions abans de sortir al terreny de joc.

En deu minuts arrencarà el duel entre arlequinats i andalusos.



19:59H

Ja escalfen els dos equips!

Els futbolistes del Centre d'Esports i els del Córdoba ja escalfen sobre la gespa de la Nova Creu Alta.

Poc més de mitja hora per a l'inici del duel que tanca la quarta jornada de la Lliga Hypermotion.



19:46H

Alineacions confirmades

Tres quarts d'hora per a l'inici del partit. Ja escalfen els porters i les alineacions ja han estat confirmades.

El CE Sabadell surt amb Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català, Ton Ripoll, Quadri, Urri, Pere Pons, Miki Codina, Joel Priego i Gioacchini.

A la banqueta s'estrenen aquesta temporada els nous fitxatges, Marc Vidal i Ángel Baena, amb el '10' a l'esquena, i també Alain Ribeiro i Javi López-Pinto, recuperats de les seves respectives lesions.

Per al Córdoba, surten d'inici Guilherme, Tasende, Álex Martín, Isma Ruiz, Percan, Diego Bri, Rubén Alves, Diarra, Carracedo, Eder García i Budesca.



19:00H

El Centre d'Esports rep el Córdoba

Els de Ferran Costa tornen a jugar a la Nova Creu Alta. Serà el tercer partit a casa en només deu dies. Fins ara, els dos primers s'han saldat amb victòria davant de l'Almería (1-0) i el Barça Atlètic (2-1). Continuarà la bona dinàmica o el Córdoba amargarà el final de la Festa Major? A partir de les 20:30 h segueix el duel, minut a minut, al Diari.



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