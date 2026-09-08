Ferran Costa: "Aquest equip és com un boli BIC, no som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire"

El Centre d'Esports va celebrar aquest dilluns el tancament de la Festa Major amb un castell de focs i un espectacle sobre el terreny de joc. Els arlequinats es van imposar al Córdoba amb un gol d'Urri al límit del temps reglamentari després d'un gran partit de futbol entre dos equips que en cap moment van renunciar al triomf. "Sabem el nivell dels rivals que tenim al davant. Tots els equips són boníssims, però aquí anem fins al final. Crec que hem generat moltes situacions de gol i ens han empatat, és futbol, però aquest equip ha tornat a demostrar que hi creu i que té orgull. Estic molt orgullós de tot el grup, som una unitat, també amb l'afició que en un dia tan assenyalat per la ciutat ha omplert el 'Temple'", apuntava Ferran Costa després del duel.
Els arlequinats es van avançar de pressa, amb dos gols de Niko Gioacchini en el primer quart d'hora de partit. El davanter nord-americà suma quatre dianes en tres duels a casa, comptant el de Copa Catalunya. Fa uns dies el tècnic va dir que no era Lewandowski, però que la feina era increïble. "No ho vaig dir de forma pejorativa. De fet, no vull a Lewandowski, vull els meus. Està fent una feina increïble i, lògicament, celebrem l'encert de cara a porta, però el valorem per tot el que genera i no només per si fa o no gols. Obolskii també ha fet un molt bon partit quan ha entrat i Gastón està entrenant molt bé. Estem contents amb els tres", remarcava el tècnic.
El Sabadell va ser valent i va fer un gran partit, fins i tot després d'un injust empat al tram final que lluny de fer abaixar els braços als locals, els va esperonar encara més. "És un tema de mentalitat. És potser la gran victòria des que estem aquí. Sempre tenim una més i sempre podem fer un esforç més. Perseguim les coses bones amb molta feina i determinació. L'equip ha tingut una gran capacitat de resiliència. Hem fet ràpidament la digestió del cop i hem continuat fent el que havíem de fer per poder guanyar. Som com un boli BIC, no som brillants, però no et deixarem amb el cul a l'aire. Aquesta és la nostra essència", admetia. I tot plegat amb el capità Urri com a protagonista, transformant el penal en el 90' amb sang freda en un moment de gran tensió. "És el jugador que representa el que vol ser aquest equip. Un treballador incansable i competitiu que sense grans focus ho dona tot cada dia", elogiava en roda de premsa Costa.
Baena: "El grup hi ha cregut fins al final i hem trobat el premi"
Al segon temps, va debutar com a arlequinat Ángel Baena, que va disputar mitja hora i va deixar bones sensacions. "La veritat que m'he sentit bé. Encara m'estic adaptant, però he arribat amb ritme de la lliga polonesa, ja fa mesos que entrenem i en aquest sentit em trobo bé", deia l'extrem colomenc després del duel. Baena va ocupar la banda esquerra, per davant de la defensa. "Em sento còmode a les dues bandes i també actuant com a carriler. Conec les posicions a la perfecció i puc jugar on em demani l'entrenador", assegurava.
Era tot just el seu primer partit d'arlequinat, però ja va veure de primera mà l'essència de l'equip. "Amb el 2-2 potser el més fàcil era signar l'empat, però nosaltres sempre volem més. M'he trobat un grup molt fidel al seu estil que hi creu fins al final i hem tingut el premi", admetia. També va destacar el paper de l'afició en aquesta reacció final. "Ens han animat molt després del cop de l'empat i això des del camp es nota molt", deia. El pròxim cap de setmana, visita a un dels grans de la categoria, el Mallorca. "És un equipàs, ho sabem. Hem de tocar de peus a terra i entendre qui som, però anirem sense complexos i a intentar sumar els punts", assegurava. Que la Festa Major arlequinada no s'acabi.