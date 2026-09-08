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FOTOS | Un autobús acaba totalment calcinat en un incendi a Sabadell

Sabadell

No s'han registrat ferits en l'incendi, segons els Bombers

  • Un autobús, calcinat al barri de Can Deu de Sabadell -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 12:10
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 12:22

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al matí en l'incendi d'un autobús al carrer de la Prada, davant de l'escola Can Deu. Dues dotacions del cos de rescat s'han desplaçat ràpidament fins a la zona dels fets després que els vianants alertessin de les flames. L'incendi, del qual se'n desconeixen les causes, de moment, ha provocat una densa fumerada negra visible des de diversos punts pròxims a la zona. El vehicle ha quedat totalment calcinat i s'ha tallat el trànsit del carrer, ple d'espectadors que no s'han volgut perdre cap detall de l'incendi. Segons fonts dels Bombers, el succés ha acabat en un ensurt i no hi ha ferits. També hi han treballat efectius de la Policia Municipal de Sabadell

  • Un autobús, calcinat al barri de Can Deu de Sabadell
  • Un autobús, calcinat al barri de Can Deu de Sabadell
  • Un autobús, calcinat al barri de Can Deu de Sabadell
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