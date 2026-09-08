La mobilitat a Sabadell recupera la normalitat després d'uns dies alterada per la Festa Major

La Festa Major de Sabadell ja ha acabat i, amb el final de les celebracions, també ho fan les afectacions especials de mobilitat que han condicionat la circulació durant els darrers dies. Els carrers de la ciutat recuperen progressivament la normalitat després d’un cap de setmana marcat per la fira, els concerts i les activitats programades arreu de Sabadell. Un dels principals punts afectats ha estat l’Eix Macià, el centre neuràlgic dels concerts, que ha acollit bona part de la Festa Major i la instal·lació de la fira. El tall, iniciat l’1 de setembre, s’ha mantingut durant els dies de preparació i celebració de les activitats i finalitzarà aquest dimarts 8 de setembre, a les 20 h. D'altra banda, el tall de trànsit al Centre de Sabadell, s'ha aixecat a la mitjanit d'aquest dilluns.
El final de la Festa Major també comporta el retorn dels serveis de transport públic a la seva operativa habitual. Durant les nits de celebració, les línies urbanes nocturnes N1 i N4 han reforçat la freqüència, amb servei gratuït cada 20 minuts. Aquest dispositiu especial nocturn arriba ara a la seva fi, mentre que les línies nocturnes interurbanes recuperen també el seu funcionament habitual. El servei extraordinari de les línies B1 i B2, habilitat durant la Festa Major per ampliar les connexions entre Sabadell, Barberà del Vallès, Badia del Vallès i Ripollet, deixa de funcionar amb el final de les festes.
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també tanquen el dispositiu especial. El servei ininterromput de la línia S2 durant les nits de celebració permetia connectar Sabadell amb Barcelona sense haver de recórrer al vehicle privat. Amb totes aquestes mesures especials finalitzades, Sabadell recupera la normalitat després de la Festa Major. Els carrers tornen a obrir-se al trànsit i els serveis de transport recuperen els seus horaris i recorreguts habituals, posant punt final al dispositiu especial de mobilitat desplegat durant la celebració.