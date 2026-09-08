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Canvi de temps: alerta vermella per intensitat de pluja dimecres

Vallès

Tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent al Vallès Occidental en les pròximes hores

  • Una dona caminant sota la pluja a Sabadell -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 10:03
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 11:39

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja aquest dimecres al Vallès Occidental. L'avís s'estén per les comarques del Baix i Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs aniran acompanyats per tempesta i és possible que d’algun fenomen de temps violent. A més, el Meteocat també ha emès un avís groc de 4 de 6 per intensitat de pluja en tres hores. Es poden registrar 90 litres per metre quadrat en tres hores en aquestes mateixes comarques i també al Vallès Oriental, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.

 

La situació d'inestabilitat es manté al conjunt del país. Dilluns, Protecció Civil ja va activar l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dimarts al vespre i principalment dimecres, al matí i tarda a gran part del territori. A partir de dimecres a la matinada, l'episodi s'amplia a gairebé tot el territori, especialment des del matí i fins al vespre a les comarques de la Catalunya Central. Durant la matinada i les primeres hores del matí s'esperen xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta al litoral i prelitoral central i sud.

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