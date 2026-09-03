Es trenca la bona dinàmica: detecten cinc nous positius de pesta porcina africana

Era un escenari esperat per la Generalitat, després dels bons resultats dels darrers balanços. El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dijous cinc nous positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya. El recompte acumulava dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció. Des del primer, el 28 de novembre, s'han analitzat 11.775 senglars, dels quals 384 han donat positiu i 11.391 han resultat negatius. Paral·lelament, aquesta setmana se n'han capturat 438 dins la zona restringida, fet que eleva a 11.142 el total de captures en aquest àmbit. El Govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA.
El dispositiu d'erradicació ha comptat aquesta setmana amb 1.179 efectius. D'aquests, 357 corresponen al grup d'intervenció, integrat per Agents Rurals, GECA, GEK9, la Unitat de Drons, ADF, Mossos d’Esquadra, Tragsa, GEPIF i un binomi caní. El grup d'ordre està format per 822 efectius de Mossos d'Esquadra, policies locals, voluntaris de Protecció Civil i Guàrdia Civil.
Per intensificar la captura de senglars dins la zona d'alt risc, actualment hi ha instal·lades 36 trampes i 94 'pig brigs', trampes col·lectives. També s'han executat 353 tancaments per evitar l'entrada o sortida de senglars de les zones restringides.
La zona restringida comprèn actualment 19 municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Castellbisbal, així com l'enclavament de Barcelona i els accessos al Parc Natural de Collserola. A la resta de Catalunya, sense comptar les zones d'alt i baix risc, les captures de senglars sumen 26.587 animals des de l'1 de gener.