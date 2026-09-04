L'actriu Neus Sanz explora el seu amor amb Santa Perpètua

Per a aquells que la descobrissin en ficcions de la televisió estatal com 'El Barco', on interpretava una entranyable cuinera amb accent andalús, escoltar Neus Sanz en un català impecable no deixa de sonar sorprenent. "Si et dic Salomé en algun moment, m'ho hauràs de perdonar", em justifico preventivament. L'actriu, nascuda a Igualada, va ser dijous la protagonista del pregó de la Festa Major de Santa Perpètua, que comparteix calendari al Vallès Occidental amb les celebracions de Sabadell, Sant Quirze i Sentmenat. El seu discurs va relatar un amor a primera vista amb la localitat. I apunta a no quedar-se només en el romanç fugaç d'un estiu.
"No havia tingut relació amb Santa Perpètua. Només un curtmetratge que vam gravar aquest febrer", recorda sobre una obra que s'estrenarà al novembre. Però l'afinitat amb el municipi creix. "La Tamar [regidora de Cultura] em va contactar el juliol per proposar-me fer el pregó. Només hi havia estat un cop i m'havia agradat moltíssim. Sobretot, l'amabilitat de la gent i la tranquil·litat. Es respira una atmosfera molt especial. Surts de l'autopista i és com un lloc de pau", destaca. Dilluns passat, tancant el mes d'agost, una visita de més de vuit hores va servir per reconnectar sentiments amb el poble. "Estic molt feliç", proclamava poc abans de pujar al balcó en declaracions al Diari.
Sanz ja havia protagonitzat el tret de sortida de la festa en altres punts del país. "És una responsabilitat, però sempre intento fer-ho de la mà de la gent. No busco coses d'història o del passat, sinó l'actualitat, la gent que he conegut, amb qui he compartit el poble i la sensació que m'han transmès", explica sobre l'esperit de la posada en escena. "Una mica de nervis sempre els tens. Però va ser un pregó que vaig escriure de seguida, només arribar a casa", rememora. La part humana i personal va captivar l'artista, que aposta per allargar aquest vincle amb la localitat perpetuenca. La bona sintonia segur que permetrà trobar les fórmules aviat.
De moment, la igualadina està girant amb un monòleg molt personal. A 'Un pedacito de mí', diu, es mostra d'una forma íntima. Preguntada per les pròximes cites, no tanca cap porta. Tot i haver recorregut diferents escenaris arreu del món, no descarta la possibilitat d'aterrar a la comarca. La crida als consistoris ja està feta. Segur que alguna trucada a temps farà encaixar les agendes per veure-la en directe a casa nostra. "He passat molt per la zona. Parava sempre a un forn de pa de Castellar, camí cap a Sentmenat", exemplifica sobre el lligam.
Mentrestant, a la gran pantalla, s'espera la seva aparició en films com 'Golpes a mi puerta' o 'Fiesta pagana'. A la televisió, amb la sèrie d'Amazon Prime 'Loba Negra'. "Segur que ho petarem!", reivindica, amb un optimisme encomanadís. Després d'encarnar Rita Peláez a 'Los Hombres de Paco' o sortir en pel·lícules com 'Volver' de Pedro Almodóvar, els perpetuencs han tingut l'honor de gaudir-la en primera persona. És una ambaixadora ideal per a arrencar una Festa Major que s'allargarà fins al 6 de setembre.