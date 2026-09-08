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El cartell de la Diada de Catalunya, obra d'un badienc

Badia del Vallès

La imatge gràfica i institucional s'ha distribuït arreu del país

  • El cartell de la Diada d'enguany, de Javier Jaén -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 09:43
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 09:50

La imatge gràfica i institucional d'aquesta Diada, que la Generalitat ha distribuït a tot Catalunya, és obra del badienc Javier Jaén, que és un dels creadors visuals catalans més destacats de l'escena contemporània internacional. El cartell vol mostrar que la Diada és la suma d'identitats plurals que construeixen un espai compartit. Les empremtes representen les persones; juntes, formant la societat catalana en una imatge col·lectiva que pretén apel·lar a la unitat d'acció i les mobilitzacions cíviques des d'un llenguatge simbòlic, que uneix esperit col·lectiu amb individualitat.

El dissenyador Javier Jaén, nascut el 1983, té una trajectòria consolidada en la il·lustració conceptual i la comunicació visual i ha desenvolupat un llenguatge propi. Guardonat amb el Premi Gràffica l'any 2010, ha treballat en àmbits com la premsa, l'edició i la comunicació cultural, ha col·laborat amb mitjans i institucions de prestigi internacional com The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, La Vanguardia, El País o la UNESCO, i ha dissenyat cartells de les pel·lícules de Pedro Almodóvar. La seva obra es caracteritza per un ús creatiu del simbolisme.

  • Cartell de la Diada de Catalunya 2026

 

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