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Polseres identificatives a la piscina de Badia del Vallès

Badia del Vallès

L'Ajuntament vallesà incorpora a partir d'aquest dimecres un nou servei gratuït pensat per a infants i persones neurodivergents

  • La piscina d'estiu, a l'Av. Tibidabo -
Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 12:54
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 12:58

Des d’aquest dimecres 5 d’agost, l’Ajuntament de Badia del Vallès incorpora un nou servei de lliurament de polseres identificatives a la piscina d’estiu de l’Av. Tibidabo. Aquesta iniciativa, apunten des del consistori vallesà, forma part de les mesures impulsades per fer els equipaments municipals més accessibles, segurs i inclusius. 

Aquest recurs, gratuït i de caràcter voluntari, permet indicar el nom de l’usuari i un telèfon de contacte familiar, i facilita una actuació ràpida en cas de desorientació, pèrdua o necessitat d’assistència dins del recinte. 

La iniciativa està especialment pensada per a infants, persones autistes, persones amb dificultats de comunicació, persones grans o qualsevol usuari o usuària que pugui beneficiar-se de disposar d’un sistema senzill d’identificació en un entorn amb una elevada afluència de públic durant els mesos d’estiu. 

Les polseres es poden sol·licitar a l’accés de la piscina i complementen altres accions d’accessibilitat impulsades recentment al mateix equipament, com la incorporació d’un tauler de comunicació augmentativa i alternativa amb pictogrames, disponible en diferents espais de les instal·lacions.

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