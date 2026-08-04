ARA A PORTADA
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Sabadell Una unitat per tractar afectats per l'amiant: "Els 300 casos que controlem, la majoria antics treballadors de fàbriques, són només la punta de l'iceberg" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Marxants de Campoamor reclamen més vigilància i esperen amb "incertesa" les obres del Mercat Marta Ordóñez
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Sabadell Salut retarda la vacunació contra la grip i posa el focus en els docents: "Aquest curs ho he agafat tot" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Polseres identificatives a la piscina de Badia del Vallès
Badia del Vallès
L'Ajuntament vallesà incorpora a partir d'aquest dimecres un nou servei gratuït pensat per a infants i persones neurodivergents