Més autobusos entre Castellar i Sabadell en hora punta

Els usuaris dels autobusos interurbans a la comarca tindran aquest setembre diverses novetats que busquen millorar els desplaçaments per carretera. Tal com va explicar el Diari aquest agost, entre les rutes que surten més reforçades hi ha les que tenen com a destinació el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra, on arribaran més expedicions a partir d'aquest 7 de setembre. Però no és l'única modificació en l'entramat de línies que avui circulen pel nostre entorn. Ampliant la mirada, municipis com Sabadell, Badia, Barberà i Castellar es veuen beneficiats en el segon Pla de xoc presentat pel Departament de Territori de la Generalitat.
Així, precisament en aquest darrer cas, arriba un dels increments més esperats, que afecta el C1 entre Castellar i Sabadell. A partir del dijous 1 d’octubre, el servei oferirà intervals de pas de vuit minuts entre les 7.00 h a les 9.48 h i entre les 14.00 h i les 19.36 h. Aquesta millora –fins ara, els busos sortien cada deu minuts– també amplia les franges d'hora punta tant al matí com a la tarda, que actualment acabaven a les 9:00 al matí i a les 19:00 a la tarda. Això suposa l'augment de 89 a 103 expedicions per dia i sentit, de dilluns a divendres. Una decisió que comporta un cost anual per sobre dels 150.000 euros, coberts per la Generalitat. En canvi, els castellarencs continuaran sense tenir un vehicle d'alta capacitat per cobrir el camí amb Terrassa, una de les reclamacions de l'Administració local.
Més busos a la UAB
En el cas de la connexió amb l'Autònoma, la lupa està posada en el B6, que uneix Sabadell, Barberà, Badia i la universitat. A partir de dilluns que ve, el servei disposarà de nou expedicions per sentit els dies lectius de la UAB, una més per sentit que actualment. Els horaris s’adaptaran a la demanda, amb la incorporació d’un nou bus al matí i la reprogramació de les hores de pas entre les 7.00 h i les 11.00 h. Les tornades a la tarda es mantenen a les mateixes hores i, en aquest cas, la inversió anual és de 17.000 euros.
El mateix dia, l'e3 que circula entre la UAB, Cerdanyola i Barcelona oferirà ja 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Suposa cinc expedicions noves sentit 'uni' i nou cap a la capital catalana. La millora inclou l’ajustament dels horaris de pas a la realitat i una redistribució del nombre d’expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB i de les que passen per Cerdanyola. Més enllà de l'àmbit estrictament comarcal, també els estudiants que arribin al campus des de Manresa tindran més facilitats, amb 28 busos diaris per sentit des de la capital del Bages. Un fet que representa un increment d'una desena d'expedicions en sentit Manresa i vuit en sentit UAB.
Roda de premsa a Badia
Tot plegat, ha estat presentat aquest dijous en una roda de premsa a Badia. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat en total una tretzena de millores en els serveis d’autobús interurbà que entraran en funcionament en les pròximes setmanes arreu de Catalunya. Fonts del Departament remarquen que aquestes actuacions volen reforçar l'oferta de transport públic, donar resposta a l'increment de la demanda i millorar la connectivitat entre municipis, però que són accions en un context marcat pels problemes ferroviaris. Per tant, l'oferta s'ajusta a l'evolució de la demanda i està permanentment subjecte a canvis. La inversió anual prevista és de 21,5 milions d’euros en total –7,8 ja executats–.
En clau comarcal, el departament també reivindica les millores en la línia e10, que uneix Sentmenat i Barcelona. Una acció que ja es va impulsar el maig passat, arribant fins a les 117 expedicions entre setmana –n'eren 82 fins llavors–. El servei exprés uneix també Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda amb la capital catalana, una de les rutes que acumulava més queixes dels usuaris. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Sentmenat ja van avançar que de cara a aquesta tardor, preveien noves millores a la línia Caldes–Sentmenat–Sabadell. La xarxa de transport continua la lupa en aquest nou curs.