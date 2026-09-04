Aliança Catalana desembarca al Vallès entre crits de "fora feixistes"

Aliança Catalana ha escenificat el seu desplegament al Vallès Occidental inaugurant aquest divendres la seva nova seu, ubicada a Sant Quirze. L'estrena ha arribat marcada per un ambient de tensió per la presència de més d'un centenar de manifestants antifeixistes que han expressat així el seu rebuig a la formació d'extrema dreta. Un grup format per integrants de moviments d'esquerres, entre els quals Arran, s'ha concentrat a pocs metres del local protagonitzant una forta cridòria, especialment sonora en el moment de l'arribada de la presidenta del partit a Catalunya, Sílvia Orriols. L'ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra –amb una quarantena d'agents i vuit furgons– ha evitat una confrontació directa enmig de proclames com "Fora feixistes dels nostres barris".
A les portes de la nova seu, uns 200 simpatitzants i afiliats del partit conservador compartien impressions amb membres de l'organització. Entre les figures presents, no hi ha faltat la candidata a Sabadell Joana Berri, el seu homòleg a Terrassa Agustí Devant, el vicepresident del Comitè del Vallès Occidental Francesc Castany i altres representants de diversos municipis de la comarca com Lluís Monge, que han acompanyat amb aplaudiments la presència d'Orriols, aclamada entre crits de "presidenta". L'acte, a més, ha servit per anunciar Lluís Areny com a candidat de Sant Quirze a les pròximes eleccions municipals. La diputada d’Aliança al Parlament, Rosa Maria Sobirana, també ha mostrat el seu suport a l'impuls del partit a casa nostra.
En els seus discursos, els diferents líders han coincidit a assenyalar el Vallès Occidental com un lloc clau per fer créixer la formació a Catalunya. En aquest sentit, remarcaven "l'orgull" d'engegar el projecte amb un nou espai propi on reunir-se i escoltar els veïns. "Tindrem les portes obertes a tots els vallesans. Per salvar Catalunya", deia Areny. En la mateixa línia, Berrio es mostra convençuda de construir "l'alternativa al Vallès i, quan toqui, al país". El secretari d'organització, Oriol Gès, ho resumia amb una frase: "Hem de tenyir Catalunya de blau". La líder catalana de la formació ha celebrat poder continuar la línia iniciada al poble, amb una recepta que "defuig de la correcció política actual". Orriols ha expressat el seu habitual rebuig a la immigració i ha assegurat que treballen per "recuperar els carrers, convertits en un pou de degradació". "Cada cop som més, el projecte s'estén arreu de la nació com la pólvora", tancava.